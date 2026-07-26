نتنياهو: لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالاتفاق أو بدونه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إنه لابد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني، سواء تم ذلك عبر اتفاق أو بدونه، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وأضاف نتنياهو: “الحرب ستنتهي عندما يسقط النظام الإيراني أو يتم إضعافه ليدرك ضرورة إنهاء برنامجه النووي”.

وفي وقت سابق، من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيتوجه إلى واشنطن غدًا الاثنين، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه، أوضح نتنياهو أنه سيناقش مع ترامب خلال الزيارة جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك الوضع في إيران.