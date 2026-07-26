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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جار المتهمة بإنهاء حياة أمها بالإسكندرية: المشكلة بدأت بطلب بسيط وانتهت بمحاضر في قسم الشرطة

جار المتهمة بقتل والدتها
جار المتهمة بقتل والدتها
محمد البدوي

كشف أحد جيران السيدة سالي، المتهمة بأنهاء حياة والدتها المسنة في الإسكندرية، تفاصيل أول خلاف جمعه بها، مؤكدًا أن بداية التعامل بينهما كانت ودية للغاية، قبل أن تتطور الأمور لاحقًا إلى مشادة كلامية انتهت بتحرير محاضر في قسم الشرطة.
 

أول موقف جمعه بالمتهمة

وقال الجار خلال حوار تليفزيوني مع برنامج تفاصيل تقديم الإعلامية نهال طايل والمذاع عبر قناة صدى البلد إن أول موقف جمعه بالمتهمة كان عندما طلبت منه، أو من شخص داخل الشقة، عدم وضع المياه على السلم لأن عامل النظافة سيقوم بتنظيفه في اليوم التالي، موضحًا: “الطلب كان بمنتهى الأدب، وأنا استجبت فورًا، ووقتها كنت فاكر إن الشقة مقفولة على طول لأنها كانت بتيجي على فترات”.


وأضاف أنه علم لاحقًا أن صاحبة الشقة هي السيدة سالي، لكنه فوجئ  بتغير أسلوب التعامل، قائلًا: “كنت حاسس إن الشخص اللي اتعامل معايا أول مرة غير الشخص اللي حصلت معاه المشكلة بعد كده، حتى سألت الجيران إذا كان فيه شخصين في الشقة، لكن أكدوا لي إنها مدام سالي”.

الخلاف الحقيقي

وأوضح أن الخلاف الحقيقي بدأ بسبب إلقاء كيس قمامة، حيث نشبت مشادة كلامية أمام باب الشقة، وقال: “كنت نازل أقابل أخويا، وفجأة لقيت زعيق ومشادة، وزوجتي كانت واقفة، وبعدها حصل تدافع، فدخلت الشقة وقفلت الباب”.


وأشار إلى أنه اتصل بشقيقه ثم أبلغ الشرطة، مؤكدًا أن قوة النجدة حضرت خلال دقائق، مضيفًا: "كان كل خوفي على أولادي، ومكنتش عايز حد يتأذى."
وتابع أن الشرطة طلبت استكمال الإجراءات القانونية، وقال: “حاولت أخبط على بابها علشان ننزل نعمل المحضر، لكنها ما نزلتش، فنزلنا إحنا مع القوة إلى قسم الشرطة”.


وأكد الجار أن العلاقة بينه وبين المتهمة بعد هذه الواقعة أصبحت قائمة على تجنب الاحتكاك، موضحًا أنه كان يعتقد أن الأزمة انتهت عند هذا الحد، قبل أن تتطور الأحداث لاحقًا.

تفاصيل برنامج تفاصيل نهال طايل جيران السيدة سالي

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