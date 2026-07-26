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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عصام يونس: موقف مصر حائط صد أمام مخططات التهجير.. والدعم الإنساني لغزة استثنائي

الحياة اليوم
الحياة اليوم
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور عصام يونس، رئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية لعب دورًا محوريًا في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن القاهرة ما زالت تتمسك برفض أي مخططات تستهدف إفراغ القطاع من سكانه، انطلاقًا من قناعتها بأن الفلسطينيين يجب أن يبقوا على أرضهم.

وأوضح يونس، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر قناة الحياة، أن الموقف المصري لم يتغير منذ اندلاع الأزمة، حيث يجمع بين التحرك السياسي والدعم الإنساني، في إطار رؤية واضحة تضع حماية الحقوق الفلسطينية في مقدمة الأولويات.

وأشار إلى أنه عاد مؤخرًا من زيارة ميدانية إلى محافظة شمال سيناء، تضمنت جولة داخل المركز اللوجستي التابع للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش، إلى جانب عدد من المستشفيات التي تستقبل المصابين والمرضى الفلسطينيين، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من برنامج يهدف إلى توثيق شهادات الجرحى والضحايا، تمهيدًا لاستخدامها في المسارات القانونية الخاصة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

ووصف رئيس مركز الميزان ما شاهده خلال الزيارة بأنه يعكس حجمًا هائلًا من الجهد الإنساني والتنظيمي، مؤكدًا أن المركز اللوجستي بالعريش يمثل نقطة رئيسية لاستقبال وتجهيز المساعدات قبل دخولها إلى قطاع غزة، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأضاف أن النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة تأتي بدعم من الشعب المصري، عبر جهود الهلال الأحمر المصري، الذي يواصل العمل على مدار الساعة لتجهيز وإرسال قوافل الإغاثة، بما يشمل المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية.

كما أشاد بالدور الذي تقوم به المستشفيات المصرية، مؤكدًا أنها سخّرت إمكاناتها لاستقبال المصابين الفلسطينيين، من خلال توفير غرف العمليات وأقسام الرعاية المركزة والأسرة اللازمة، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية الكاملة للحالات القادمة من قطاع غزة، وهو ما يعكس حجم التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني.

وأكد يونس أن الجهود المصرية لا تقتصر على الجانب الإنساني فقط، وإنما تمتد إلى تحركات سياسية ودبلوماسية متواصلة لدعم الحقوق الفلسطينية، سواء عبر الأمم المتحدة أو مختلف المحافل الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن القاهرة تواصل تبني مواقف ثابتة دفاعًا عن القضية الفلسطينية ورفض أي إجراءات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي في قطاع غزة.

واختتم رئيس مركز الميزان تصريحاته بالتأكيد على أن ما تقدمه مصر، على المستويين الإنساني والسياسي، يمثل ركيزة أساسية في دعم الفلسطينيين خلال المرحلة الحالية، ويجسد التزامًا مستمرًا بمساندة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل.

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