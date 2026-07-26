غدا.. إليسا تطرح فيديو كليب لعبة الأيام بعد غنائها في القاهرة

تستعد النجمة اللبنانية إليسا لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة "لعبة الأيام" غدًا، على جميع المنصات الموسيقية بالوطن العربي، وذلك بعد حملة تشويقية أثارت حماس جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتُعد الأغنية أولى إصدارات ألبومها الجديد المرتقب، إذ انتهت من تصوير الكليب خلال الفترة الماضية استعدادًا لطرحه رسميًا.



وكانت إليسا قد قدمت أغنية "لعبة الأيام" لأول مرة على المسرح خلال حفلها الأخير في القاهرة، وسط تفاعل كبير من الجمهور، قبل الإعلان عن موعد إصدار الفيديو كليب رسميًا.

أغنية “لعبة الأيام”، كلمات: شادي نور، ألحان: محمد يحيى، توزيع: إلهامي دهيمة وأحمد حسام

تسجيل وميكساج: إيلي بربر، وإنتاج E-Records.