أبطال رفعوا رأسنا.. نهال طايل تشكر المنتخب ولاعبيه

علقت الإعلامية نهال طايل، على هزيمة المنتخب الوطني بالأمس، قائلة: مصر كسبت في اللعب ولكنها خسرت في التلاعب، وليس كل الأبطال يرفعون الكأس فهناك أبطال يرفعون الرأس.



وأضافت خلال تقديمها برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن منتخب مصر شرفنا وأثبت أن ولادنا رجالة وتحت أي غضب صامتين ويرفعون رايه بلدهم بكل فخر وصمود.



وأكملت:" بقول لكل من شارك في البطولة شكرا لأخلاصكم وأنكم خليتنونا نحس أننا جامدين أوي، زي ما مصر حطمت أسطورة الجيش الذي لا يهزم".



ووجهت حديثها لحارس المرمى مصطفى شوبير، قائلة:" يسلم اللي ربتك وتسلم على ادبك وشطارتك، وكان أد كل الظروف".



