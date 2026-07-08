رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات المسلحة على قوات الأمن في بلوشستان وتؤكد تضامنها مع باكستان

أدانت رابطة العالم الإسلامي، بأشد العبارات، الهجمات المسلحة التي استهدفت أفرادًا من الشرطة والجيش في إقليم بلوشستان بجمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - في بيان للأمانة العامة - موقف الرابطة الثابت الرافض والمدين للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وذرائعه، معربًا عن تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية، ودعمها لجهودها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

كما تقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا وإلى الشعب الباكستاني، سائلًا الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.