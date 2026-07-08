تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، أحد المطاعم بنطاق حي العرب، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة وحرص المحافظة على الحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية داخل المنشآت الغذائية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، واللواء مصطفي عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي، والأستاذ عبد العال البدري السكرتير المساعد .

محافظ بورسعيد يتفقد أحد المطاعم لمتابعة جودة وسلامة الأغذية

وخلال الجولة، اطلع محافظ بورسعيد على مستوى النظافة العامة بالمطعم، كما راجع صلاحية المواد الغذائية المستخدمة في إعداد الوجبات، واطمأن على تواريخ الصلاحية وطرق التخزين للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.

كما تابع المحافظ مراحل إعداد وتجهيز الوجبات، واطمأن على جودة الطعام المقدم للمواطنين، مؤكدا ضرورة الالتزام الكامل بمعايير سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المطاعم والمنشآت الغذائية بمختلف أحياء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والرقابية، مؤكدا اهمية الحفاظ على صحة المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي مع استمرار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الغذائية لضمان جودة الخدمات المقدمة.