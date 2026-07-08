مؤسسة علمية رائدة.. المحافظ: نحرص على استمرار التعاون المثمر مع جامعة بورسعيد

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في مختلف المجالات التعليمية والتنموية، بحضور الجهات المعنية.

لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والتنموية اللواء أبو ليمون يستقبل رئيس جامعة بورسعيد

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وآليات تعزيز التعاون بما يدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية لجامعة بورسعيد في تنفيذ المشروعات والمبادرات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على استمرار التعاون المثمر مع جامعة بورسعيد باعتبارها إحدى المؤسسات العلمية الوطنية الرائدة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الجامعة في إعداد الكوادر المؤهلة وخدمة المجتمع، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة بورسعيد عن تقديره لجهود المحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية والارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية وتقديم الدعم العلمي والفني في مختلف المجالات التي تخدم أبناء بورسعيد.