لا تلاعب في قوت المواطنين.. "تموين بورسعيد" تضبط مستودع بوتاجاز يبيع بأزيد من السعر

قاد محمد حلمي أحمد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، و أماني مسعد صقر وكيلة المديرية، حملات رقابية متتالية لإحكام السيطرة على السلع الاستراتيجية ومنع استغلال المواطنين.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتشديدًا للرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق.

إدارة الرقابة التجارية.. ضبط مستودع بوتاجاز مخالف للتسعيرة الرسمية

شنت إدارة الرقابة التجارية حملة مكبرة بقيادة هايدي جهاد مديرة إدارة التجارة الداخلية، و أشرف المليجي رئيس الرقابة التجارية، وأسفرت عن:

ضبط مستودع مخالف: ضبط أحد مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز لقيامه ببيع الأسطوانات للمواطنين بأزيد من السعر الرسمي المقرر، بالمخالفة للقرارات التموينية المنظمة لتداول أسطوانات البوتاجاز المدعمة.

الإجراءات القانونية: تم تحرير المحضر اللازم فوراً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

إدارة تموين غرب.. مصادرة سجائر مجهولة وملاحقة عدم الإعلان عن الأسعار

وفي سياق متصل، واصلت إدارة تموين غرب بورسعيد ضرباتها المتلاحقة بقيادة هاني شاكر مدير الإدارة، و حاتم ماهر كبير مفتشي الإدارة،

و أسفرت الحملة عن ضبط سجائر مجهولة المصدر: تم ضبط كميات من السجائر مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على حيازتها، في مخالفة صريحة للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع دون مستندات رسمية)، لما تشكله من خطورة صحية جسيمة على المستهلكين.

و تم تحرير 3 محاضر لمستودعات بوتاجاز أخرى لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات بالمخالفة للقرارات المنظمة، وذلك حفاظاً على حق المواطنين في المعرفة ومنعاً لأي محاولات احتكار أو استغلال.