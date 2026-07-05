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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواجهة حاسمة لظاهرة النباشين والتعديات على شواطئ بورسعيد | صور

تجميل مستمر للمساحات الخضراء تزامناً مع موسم الصيف
تجميل مستمر للمساحات الخضراء تزامناً مع موسم الصيف

شهدت أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تحركات تنفيذية موسعة ومكثفة على مدار 24 ساعة تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود الميدانية والتعامل الحاسم مع كافة المخالفات والتعديات، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة لإعادة الانضباط للشوارع وإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري الذي يليق بها كمدينة جاذبة للسياحة

 مدينة بورفؤاد .. حملات لإزالة الخيام العشوائية وحظر الدواب وسيارات النقل بالشاطئ

ترأست سمر الموافي رئيسة مدينة بورفؤاد، يرافقها  مي الدويك نائبة رئيس المدينة، حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الخيام العشوائية والتعديات من شاطئ المدينة، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 خيام مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 وأعلنت رئيسة المدينة عن استمرار حظر دخول سيارات النقل بكافة أنواعها، وحظر تواجد الخيام والدواب بطول حرم الشاطئ خلال الموسم الصيفي، موجهةً بالمرور الميداني المستمر والبدء في تركيب بوابات الشاطئ الأسبوع المقبل لإحكام السيطرة على مداخله ومخارجه، مع تكثيف ورديات النظافة اليومية بالتعاون مع شركة النظافة وتدعيم الشاطئ بحاويات قمامة معدنية كافية.

 حي الشرق.. تصدٍ حاسم لظاهرة النباشين الفرز العشوائي:

واصل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، جولاته الميدانية لمواجهة ظاهرة النباشين لما تمثله من إساءة للمظهر الحضاري وتهديد للصحة العامة. وقاد رئيس الحي، بمشاركة نائبه والأجهزة المعنية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط والتحفظ على "تروسيكل" يخص أحد النباشين أثناء استخدامه في أعمال فرز وتجميع المخالفات، مؤكداً استمرار الحملات يومياً دون تهاون للقضاء على هذه الظاهرة تماماً وتطهير شوارع الحي.

حي العرب.. لمسة خضراء ورعاية دورية للمسطحات والأشجار

بناءً على توجيهات المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب، كثفت الأجهزة التنفيذية بالحي أعمال العناية بالمسطحات الخضراء والحدائق؛ حيث شملت الأعمال قص وتهذيب الأشجار بشارع عادل الشربيني للحفاظ على المظهر الجمالي، إلى جانب ري الأشجار بشارع الصباح لضمان استمرار نموها، بالإضافة إلى ري ونظافة حديقة اللوتس بمنطقة الكويت لتظل متنفساً حضارياً ومريحاً للأسر والأطفال خلال الأجواء الصيفية ضمن مبادرة "١٠٠ مليون شجرة".

 حي المناخ.. حملات ميدانية لرفع الإشغالات بشارع العبور

كثفت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، الحملات الميدانية بمشاركة القيادات التنفيذية والإدارات المعنية بالحي بشارع العبور، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات ومتابعة مدى التزام أصحاب المحال والأكشاك بالمساحات القانونية المقررة لهم، وإزالة الفروشات المخالفة والباعة الجائلين، مشددة على أن يد القانون فوق الجميع وتحقيق السيولة المرورية خط أحمر لا تهاون فيه.

 حي الزهور.. رفع كفاءة منظومة النظافة بمحيط العمارات السكنية:

تابع المحاسب  أحمد زغلف رئيس حي الزهور، أعمال شركة "نهضة مصر الحديثة" المنوطة بأعمال النظافة خلال حملتها الموسعة بمختلف مناطق وشوارع الحي، حيث أشرف رئيس الحي على جهود فرق العمل في رفع المخلفات والقمامة المحيطة بالعمارات السكنية، مشدداً على الالتزام بالجداول الزمنية، والمتابعة الدورية للشركات العاملة بالمنظومة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحلها فوراً لحفظ المظهر البيئي اللائق.

 حي الضواحي.. ضرب بيد من حديد وإزالة كاملة للمخالفات بالسيدة خديجة

قاد فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، بحضور سكرتير الحي ونائبيه، حملة مكبرة مجمعة لإعادة الانضباط وإزالة الأسواق العشوائية والتعديات بمنطقة السيدة خديجة. وأسفرت جهود الحملة عن رفع وإزالة كافة المخالفات من حرم الطريق، ومصادرة كشك وبنوك خشبية كانت تعيق حركة المرور والمشاة، مع التنبيه المشدد على أصحاب المحال والمقاهي بالالتزام بخط التنظيم، وتطبيق غرامات بيئية وإشغال طريق فورية ضد المخالفين تماشياً مع رؤية مصر 2030.

 حي الجنوب.. انتشار ميداني ومعدات حديثة للنظافة بالحي الإماراتي

تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، أعمال شركة النظافة في منطقة الحي الإماراتي ضمن منظومة النظافة الجديدة التابعة للمحافظة؛ حيث انتشرت فرق العمل والمعدات الحديثة (لوادر، سيارات نقل، سيارات المكبس) لرفع القمامة والتراكمات اليومية أولاً بأول، وتأدية أعمال الكنس اليدوي والآلي للشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة، بالإضافة إلى تجريف الرمال المتراكمة ورفع مخلفات البناء والرتش لتحسين الشكل الحضاري للمنطقة.

 حي غرب.. رفع كفاءة المدخل الغربي لبورسعيد وطريق دمياط:

تابع باسم عمر رئيس حي غرب، أعمال عمال تحسين البيئة التابعين لشركة "نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة" في رفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي للمحافظة. وشملت الأعمال كنس وتجريف طريق دمياط العمومي (ذهاباً وإياباً)، ورفع كفاءة الأرصفة ونظافة محيط الكافتيريات، ومنفذ بورسعيد الجمركي، والمطار، ومحيط نادي الأبطال. وأكد رئيس الحي أن نظافة المدخل الغربي تعطي الانطباع الإيجابي الأول لزائري بورسعيد ورحلات اليوم الواحد، مهيباً بالمواطنين التواصل مع الشركة عبر الخط الساخن (17696) المتاح على مدار ٢٤ ساعة للإبلاغ عن أي شكاوى تموينية أو بيئية للتعامل الفوري معها.

 وحدة الرصد الميداني.. رصد للمخالفات بالأحياء وتدخل فوري لحل الشكاوى:

وفي سياق متصل، وتحت إشراف  لمياء الجيار رئيسة وحدة الرصد الميداني بالمحافظة، كثفت إدارة الرصد الميداني حملات المرور والمتابعة بقطاعات المحافظة؛ حيث جرى رصد عدد من المخالفات بالأحياء وتم الإبلاغ عنها وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، وتنوعت الجهود بين رفع الرتش، وفتح الأبواب، وإزالة أعمال البناء المخالف والتراكمات من الرمال والقمامة فور استدعاء الشركات المختصة. كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المخصصة وعدم وضع إشغالات بالأرصفة، ومراجعة التراخيص، ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها، بجانب توزيع المكانس وسيارات الري بالحدائق العامة والمسطحات والجزر الوسطى لرفع كفاءة المظهر البيئي العام.

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