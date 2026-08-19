برلماني: الاستثمار في عقول الشباب بوابة تحويل المشروعات القومية إلى معامل للابتكار

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن إشراك شباب الجامعات في المشروعات القومية؛ يجب أن يتحول من مجرد توجه عام إلى مسار مؤسسي مستدام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروة حقيقية من العقول الشابة القادرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه خطط التنمية.

إطلاق مسابقات من نوع «عقول مصرية»

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن إطلاق مسابقات من نوع «عقول مصرية» يمثل خطوة مهمة لاكتشاف المواهب وربطها باحتياجات الدولة الفعلية، موضحًا أن الاستفادة من أفكار الطلاب والخريجين لا يجب أن تتوقف عند تكريم الفائزين، وإنما ينبغي أن تمتد إلى اختبار الأفكار القابلة للتنفيذ وتوفير الدعم اللازم لتحويلها إلى مشروعات وحلول على أرض الواقع.

وأضاف أن المشروعات القومية تمثل بيئة مثالية لتدريب الشباب عمليًا وإكسابهم خبرات حقيقية في مجالات التخطيط والهندسة والإدارة والتكنولوجيا والاستدامة، بما يخلق جيلًا من الكوادر القادرة على قيادة الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص لاحتضان الأفكار الواعدة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في تمويل الابتكار وتوفير فرص التدريب والتشغيل للشباب أصحاب الأفكار المتميزة.

وأوضح أن وجود قاعدة بيانات وطنية للمواهب والمشروعات والأفكار القابلة للتطبيق يمكن أن يساعد الدولة في الوصول إلى أفضل الكفاءات، بدلًا من أن تظل العديد من الأفكار الجيدة حبيسة الأبحاث والمشروعات الدراسية.

واختتم النائب محمد سمير تصريحاته بالتأكيد على أن تمكين الشباب الحقيقي لا يقتصر على إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، وإنما يبدأ بمنحهم فرصة لتجربة أفكارهم والمشاركة في صناعة الحلول، مشددًا على أن الاستثمار في عقول الشباب هو أحد أكثر الاستثمارات عائدًا على مستقبل الدولة.