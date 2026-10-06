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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنذار رسمي .. حسام عبدالمجيد: عايز حقي والزمالك يؤكد: ملكش فلوس عندنا

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
عبدالله هشام

كشف مصدر داخل نادي الزمالك على حصول حسام عبدالمجيد لاعب الفريق السابق والمنتقل لنادي لودوجورتس البلغاري لكافة مستحقاته المالية.

وأضاف المصدر أن حسام عبدالمجيد تقاضي بالفعل مستحقاته بالكامل حتى يوم 23 سبتمبر بعد توقيع 10 % خصومات على اللاعب بسبب عدم تحقيق بطولتين أو أكثر مع الزمالك ولا يتبقى له مستحقات

شكوى حسام عبدالمجيد

يأتي ذلك بعدما كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورت»، تفاصيل أزمة المستحقات المالية الخاصة بحسام عبد المجيد، لاعب الزمالك السابق المنتقل إلى لودوجوريتس البلغاري، مشيرًا إلى أن اللاعب وجّه إنذارًا رسميًا إلى ناديه السابق بسبب عدم حصوله على كامل مستحقاته.

وأوضح حتحوت أن حسام عبد المجيد كان من أصحاب العقود الأقل داخل فريق الزمالك قبل رحيله إلى لودوجوريتس، وأن اللاعب تواصل، عن طريق وكيله سامر سلامة، مع إدارة النادي بشأن المستحقات المتأخرة.

وأضاف أن اللاعب تلقى في البداية تأكيدات من إدارة الزمالك بشأن صرف جزء من مستحقاته عن شهر أغسطس، وبالفعل تم تحويل نسبة محدودة منها، إلا أن حسام عبد المجيد رأى أن المبلغ الذي حصل عليه لا يمثل كامل مستحقاته، وطالب بالحصول على باقي المبلغ.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك أبلغت اللاعب بالانتظار لحين استكمال إجراءات صرف المستحقات، قبل أن يتم بعد ذلك إرسال نسبة بلغت نحو 70% من مستحقاته، عقب إتمام صفقة انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي، والتي ساهمت في توفير سيولة مالية للنادي وصرف مستحقات عدد من اللاعبين.

وتابع حتحوت أن سامر سلامة، وكيل حسام عبد المجيد، عاد للتواصل مع إدارة الزمالك للاستفسار عن باقي المستحقات، ليتلقى ردًا بأن المبلغ المتبقي يحتاج إلى بعض التوقيعات الخاصة بالمكافآت والمشاركات، وأن جميع المستحقات مستوفاة، ويتبقى فقط استكمال الإجراءات تمهيدًا لتحويلها.

 

إنذار رسمي للزمالك

وأكد أن الأيام مرت دون وصول باقي المستحقات إلى اللاعب، وهو ما دفع حسام عبد المجيد، اليوم، إلى توجيه إنذار رسمي إلى نادي الزمالك، يطالبه خلاله بالحصول على مستحقاته المالية خلال 30 يومًا، وإلا سيضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى.

ونقل حتحوت مضمون موقف اللاعب، الذي يرى أنه من أبناء نادي الزمالك، وأنه تلقى وعودًا بالحصول على مستحقاته المتبقية، متسائلًا عن أسباب تأخر صرف المبلغ رغم التأكيدات السابقة من جانب إدارة النادي.

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