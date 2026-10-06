هشام يكن ينتقد الاعتماد على التبرعات.. ويؤكد: الزمالك براند يصرف على بلد ومحتاج ناس فاهمة

انتقد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، الاعتماد على التبرعات في دعم النادي، مؤكدًا أن القلعة البيضاء كيان رياضي كبير يمتلك العديد من الموارد والإمكانات التي تؤهله لأن يكون كيانًا اقتصاديًا.

وكتب هشام يكن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من الحاجات المستفزة فعلًا اللي بشوفها من بعض الناس لما ييجي يكلمك يقولك أنت اتبرعت بكام للنادي ودفعت كام، والحاجات طبعًا دي عقلية مش فاهمة قيمة الزمالك».

وأضاف: «الزمالك حضرتك براند يصرف على بلد، مش محتاج تبرعات، محتاج رجالة ومحتاج ناس فاهمة وعارفة قيمته، تعرف تسوق وتعرف تجيب فلوس وتعمل مشاريع تضيف وتفيد النادي، مش تقعد على المصاطب وتقول يلا نتبرع وانت ادفع وانت ادفع».

وتابع نجم الزمالك السابق: «الزمالك مش جمعية خيرية، الزمالك نادي رياضي وكيان رياضي عظيم وكبير جدًا جدًا، اللي مش عارف يدور النادي وقيمته يتفضل ويسيب اللي فاهم وعارف يشتغل».

وأشار يكن إلى أنه سبق له دعم النادي ماديًا بعيدًا عن توليه أي منصب، قائلًا: «أنا دخلت النادي فلوس وأنا خارج أي منصب أو شغل، والناس تشهد».

وأكد أن الزمالك يمتلك مصادر متعددة يمكن استغلالها لتحقيق موارد مالية، موضحًا: «الزمالك يقدر يكون كيان اقتصادي، أنت بايع لعيبة بملايين، واخد أرض بملايين، واشتراكات أعضاء، وفوز في بطولات من صالات وقدم، كل ده وتقولي تبرعات؟ إحنا هنهزر يا جماعة».

وأوضح أن التبرعات يمكن اللجوء إليها في ظروف محددة، خاصة لتمويل صفقة، لكنه رفض أن تصبح الحل الدائم للأزمات المالية، قائلًا: «ممكن تجمع في أضيق الظروف حد يمول صفقة، إنما مش كل ما تزنق اتبرعوا اتبرعوا، ده لوحده يوقع اسم وهيبة الزمالك وقيمة عقود الرعاية كمان».

واختتم هشام يكن حديثه بالتأكيد على أهمية تقديم قيمة حقيقية للنادي، قائلًا: «اللي بيدفع جنيه وملوش مصلحة بياخده عشرة، لما ياخد قدمها خدمة أضعاف ما دفع، العفي محدش بيكسر عينه».