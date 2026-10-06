أحمد عبدالفتاح: الزمالك شاهدني مع الشرقية للدخان واختاروا عبدالحليم علي

أكد أحمد عبدالفتاح، نجم الأهلي السابق، أن المنافسة داخل القلعة الحمراء كانت صعبة للغاية خلال فترة تواجده بالفريق، بسبب كثرة النجوم، مشيرًا إلى أنه انضم للأهلي في سن 18 عامًا وكان هداف قطاع الناشئين.

وقال عبدالفتاح، خلال تواجده ضيفا على برنامج "ستاد المحور" مع الإعلامي خالد الغندور: “فترة تواجدي في النادي الأهلي كانت المنافسة صعبة بسبب كثرة النجوم في هذا الوقت، وكان وليد صلاح الدين قائد الأهلي خلال فترة تواجدي، وهو لاعب رائع ويمتلك إمكانيات كبيرة”.

وأضاف: “حصلت على مسابقة الدوري مع الأهلي موسم 93 رفقة التوأم حسام وإبراهيم، وحصلت على 7 بطولات مع النادي الأهلي خلال فترة تواجدي مع الفريق”.

وأوضح: “كنت قد اتخذت قرارًا بالرحيل عن الأهلي بسبب قلة المشاركة، وكنت سأذهب إلى بلدية المحلة، لكن قبل رحيلي تلقيت مكالمة من النادي وذهبت للتمرين وتم قيدي في القائمة”.

وتابع: “تفاجأت بوجودي في قائمة الأهلي أمام أفريكا سبور في نهائي أفريقيا، وكنت بديلاً لحسام حسن، وكانت أول مباراة لي مع الأهلي، ونزلت كبديل وكانت مباراة صعبة جدًا”.

وأشار عبدالفتاح إلى أنه تلقى العديد من عروض الإعارة خلال وجوده بالأهلي، لكنه كان يرفضها لرغبته في الاستمرار داخل القلعة الحمراء، وهو ما أثر على مستواه، قبل أن يرحل بعد ذلك إلى جمهورية شبين، مؤكدًا أنه لم يتأقلم بالشكل الكامل مع الفريق.

وكشف: “الزمالك حضر مباراة لي مع الشرقية للدخان لمشاهدتي، لكنهم اختاروا عبدالحليم علي”.

وعن مسيرته بعد الاعتزال، قال عبدالفتاح: “بعد الاعتزال اتجهت إلى التدريب، وعملت مع العديد من المدربين في الدوري الممتاز، أبرزهم طارق يحيى وحمادة صدقي”.

وأشاد بقدرات طارق يحيى، قائلًا: “طارق يحيى مدرب كبير وكل اللاعبين بتحبه، وكان يجيد قراءة اللعب وإمكانيات اللاعبين”.

وواصل: “من زمان وأنا أتمنى العمل داخل النادي الأهلي، وعقدت جلسة مع سيد عبدالحفيظ للعمل في النادي، والكابتن الخطيب عمل إنجازات عديدة مع النادي الأهلي، والنادي يعتمد حاليًا على أبنائه”.

واختتم: “سيد عبدالحفيظ عرض عليّ منصب مساعد المدير الفني لأكاديميات النادي الأهلي، ووافقت فورًا”.