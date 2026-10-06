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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز على الصدارة.. ترتيب جدول الدوري قبل مواجهة الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

يستمر فريق بيراميدز في تصدره جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مرور 5 جولات من عمر المسابقة، بعدما حقق العلامة الكاملة وحصد 15 نقطة، ليواصل الفريق السماوي انطلاقته القوية في البطولة.

ويأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على النادي الأهلي، الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول المسابقة.

بيراميدز يتصدر جدول الدوري المصري

نجح بيراميدز في فرض نفسه على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بعدما حقق الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن، ليحافظ على العلامة الكاملة ويبتعد بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث بالرصيد ذاته، إلا أن فارق الأهداف منح الأفضلية للفريق الأبيض في جدول الترتيب.

ترتيب جدول الدوري الممتاز

توقف الدوري المصري بسبب ارتباطات المنتخبات

وتوقفت منافسات الدوري المصري لمدة 24 يومًا عقب انتهاء الجولة الخامسة، بسبب ارتباطات المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن تستأنف منافسات البطولة المحلية يوم 11 أكتوبر الجاري، بانطلاق مباريات الجولة السادسة، التي تشهد مواجهات قوية ومهمة في صراع القمة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتشهد الجولة السادسة من الدوري المصري واحدة من أقوى مباريات الموسم، عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك في كلاسيكو الكرة المصرية والأفريقية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، خاصة في ظل تقارب الفريقين في جدول ترتيب الدوري، واحتلال الزمالك المركز الثاني والأهلي المركز الثالث برصيد 13 نقطة لكل منهما.

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