قطة: حلم التتويج بالدوري حديث لاعبي بيراميدز

أكد أحمد عاطف قطة، لاعب فريق بيراميدز، أن التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز يمثل هدفًا رئيسيًا لجميع لاعبي الفريق خلال الموسم الحالي، مشيرًا إلى أن حلم حصد البطولة أصبح حديثًا متكررًا داخل غرفة الملابس.

وقال قطة في تصريحات تليفزيونية، إن لاعبي بيراميدز يتحدثون باستمرار عن إمكانية التتويج بالدوري، خاصة بعد عدم التوفيق في الموسمين الماضيين، مؤكدًا أن الفريق يسعى للاستفادة من تجاربه السابقة وتحقيق اللقب.

وأوضح لاعب بيراميدز أن جميع مباريات الدوري تتطلب تركيزًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني للفريق، يحذر اللاعبين باستمرار من الاستهانة بأي منافس.

وأضاف أن موكوينا يطالب اللاعبين بالضغط المتواصل على المنافسين، والعمل على استغلال الفرص وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، لافتًا إلى أن الضغط العكسي يعد أحد أهم الأفكار التي يركز عليها المدير الفني في التدريبات والمباريات.

اختلاف أسلوب موكوينا عن يورتشيتش

وأشار قطة إلى وجود اختلاف في طريقة اللعب بين موكوينا والكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني السابق لبيراميدز، موضحًا أن موكوينا يعتمد بصورة أكبر على اللعب بين الخطوط، بينما كان يورتشيتش يركز بشكل أكبر على استغلال الأطراف.

يورتشيتش تمسك بعودة قطة إلى بيراميدز

وكشف أحمد عاطف قطة أن يورتشيتش كان حريصًا على عودته إلى بيراميدز عقب انتهاء فترة إعارته إلى زد، مؤكدًا أن المدرب الكرواتي تمسك باستمراره مع الفريق السماوي.

وأشاد قطة بالأجواء داخل غرفة ملابس بيراميدز، مؤكدًا أنها تساعد اللاعبين على التألق، كما أثنى على الروح الموجودة بين عناصر الفريق والطموح الكبير لتحقيق الانتصارات.

قطة يشيد بدعم ممدوح عيد

وأكد لاعب بيراميدز أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يقوم به ممدوح عيد في دعم الفريق والتواجد بشكل مستمر في التدريبات.

وأضاف قطة أنه يشعر بأن إدارة بيراميدز تتعامل مع اللاعبين كعائلة واحدة، مؤكدًا أنه لن ينسى مواقف ممدوح عيد الداعمة له خلال مسيرته مع الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن موكوينا نجح في صناعة حالة مميزة داخل بيراميدز، مع الاعتراف بالدور الكبير الذي قدمه يورتشيتش، والذي وصفه بالمدرب الكبير الذي ساهم في تحقيق البطولات مع الفريق.