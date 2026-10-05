كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز ، عن خوض الفريق لمباراة ودية تحضيرية استعدادا لاستئناف المباريات بعد التوقف الدولي.

بيراميدز يواجه ليفلز ودياً

وأوضح زاهر، أن بيراميدز سيخوض مباراة ودية أمام نظيره نادي ليلفز في السابعة من مساء الاثنين المقبل 5 أكتوبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز في مواجهة ليفلز وديا

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد عوض - أحمد سامي - أحمد فوزي - إياد العسقلاني

خط الوسط: مصطفى فتحي - ناصر ماهر - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي

ويستعد بيراميدز لمواجهة القناة يوم 7 أكتوبر في بداية مشوار بطولة كأس عاصمة مصر، قبل استئناف الدوري ومواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 12 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة.

بيراميدز يشارك في حدث عالمي بشأن انتقالات اللاعبين بـ باريس

شارك وفد نادي بيراميدز في الاجتماعات السنوية الخاصة بغرفة الانتقالات Transfer Room والتي تقام حاليا في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أهم وأكبر أندية العالم والكرة الأوروبية.

ومثل وفد بيراميدز في الاجتماع السنوي للغرفة، الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، والكابتن عمرو بسيوني مدير التعاقدات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة.

وجاءت مشاركة نادي بيراميدز في الاجتماعات للمرة الثالثة على التوالي، حيث تتناول الانتقالات الخاصة باللاعبين على مستوى العالم وما وصلت إليه في الوقت الحالي، وأسعار السوق بجانب تحليل الأداء ومتابعة اللاعبين والكشافة على مستوى العالم.