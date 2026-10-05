يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعه الدوري، يوم 12 أكتوبر الحالي، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالمنتخبات الوطنية والملفات التجارية، والإعلامية للاتحاد.

اجتماع حاسم لمجلس الجبلاية في هذا الموعد

ويناقش المجلس، خلال الاجتماع، تقارير المنتخبات الوطنية عقب انتهاء الأجندة الدولية، وفي مقدمتها تقرير المنتخب الوطني الأول، إلى جانب تقارير منتخبي مصر، مواليد 2007 و2009، والوقوف على نتائج مشاركات المنتخبات وبرامج إعدادها خلال الفترة المقبلة.

كما يتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات، المتعلقة برعاية ملابس المنتخبات الوطنية، في إطار حرص الاتحاد على تطوير منظومة الرعاية، والاستفادة من العروض والفرص التجارية بما يدعم المنتخبات الوطنية ويعزز موارد الاتحاد.

ويناقش المجلس كذلك تقريرًا بشأن السياسات الإعلامية للمنتخبات الوطنية، والمنظومة الإعلامية بالاتحاد، في إطار العمل على تطوير الأداء الإعلامي، وتوحيد الخطاب الإعلامي للاتحاد ومنتخباته الوطنية، بما يضمن اتساق الرسائل الإعلامية الصادرة عن الاتحاد والمنتخبات، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام والجماهير.