عقوبة مالية تنتظر مدير منتخب مصر بعد تقرير الدرندلي.. تفاصيل

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، في تصريحات خاصة، أن ملف أزمة بعثة منتخب مصر خلال رحلة جنوب السودان ما زال محل اهتمام داخل مجلس الإدارة، رغم الاتجاه إلى استمرار الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وعدم طرح فكرة رحيله في الوقت الحالي.

تقرير الدرندلي يوصي بمعاقبة إبراهيم حسن

وقال المصدر إن خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في جنوب السودان، أوصى في تقريره الإداري بضرورة توقيع عقوبة مالية على إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بسبب بعض التجاوزات التي شهدتها الرحلة، مشيرًا إلى أن التقرير تضمن رصدًا لما حدث خلال البعثة والإجراءات التي يرى الدرندلي ضرورة اتخاذها.

وأضاف المصدر أن توصية الدرندلي لا تعني وجود اتجاه داخل اتحاد الكرة لإجراء تغييرات في الجهاز الفني، خاصة أن الموقف المعلن من جانب مسؤولي الاتحاد هو الحفاظ على الاستقرار واستمرار الجهاز خلال المرحلة المقبلة، مع محاسبة أي طرف تثبت مسؤوليته عن مخالفات أو تجاوزات.

وكان الدرندلي قد أكد في تصريحات سابقة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر مستمر، وأن تقرير رئيس البعثة لا يستهدف الإطاحة بأي شخص، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن من أخطأ يجب أن يتحمل مسؤولية ما حدث.

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدرس توصيات التقرير قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن العقوبة، موضحًا أن الهدف الأساسي هو إنهاء الأزمة والحفاظ على الانضباط داخل بعثات المنتخبات الوطنية، خصوصًا مع استمرار ارتباط منتخب مصر بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتأتي هذه التطورات بعد الجدل الذي صاحب رحلة المنتخب إلى جنوب السودان، والتي شهدت فوز الفراعنة بخماسية نظيفة، قبل أن تتصدر بعض الوقائع الإدارية المشهد وتدفع اتحاد الكرة إلى مراجعة تفاصيل الرحلة.