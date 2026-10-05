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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يفوز على ليفلز بخماسية نظيفة وديا

بيراميدز
بيراميدز
حسام الحارتي

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على ليفلز وديا بـ 5 أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على استاد الدفاع الجوي.

سجل الأهداف الخمسة أحمد نذير بن بو علي 3 أهداف (هاتريك)، وعبد الرحمن مجدي ودودو الجباس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز برباعية نظيفة عن طريق أحمد نذير وعبد الرحمن مجدي، قبل أن يضيف دودو الجباس الهدف الخامس في الشوط الثاني.

تشكيل بيراميدز في مواجهة ليفلز وديا

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد عوض - أحمد سامي - أحمد فوزي - إياد العسقلاني

خط الوسط: مصطفى فتحي - ناصر ماهر - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي

وفي الشوط الثاني، شارك حازم جمال ودودو الجباس وأحمد عاطف قطة ويوسف ميشو ومحمود مرعي ومحمد الشيبي ومحمود زلاكة وعلي حمودة وحسن هشام.

نادي بيراميدز استاد الدفاع الجوي أحمد نذير بو علي ودودو الجباس عبد الرحمن مجدي

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