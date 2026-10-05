بيراميدز يستعد لمباراة القناة بخماسية في شباك ليفلز

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز على ليفلز وديا بخمسة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على استاد الدفاع الجوي.

سجل الأهداف الخمسة أحمد نذير بن بو علي 3 أهداف (هاتريك)، وعبد الرحمن مجدي ودودو الجباس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز برباعية نظيفة جاء عن طريق أحمد نذير وعبد الرحمن مجدي، قبل أن يضيف دودو الجباس الهدف الخامس في الشوط الثاني.

تشكيل بيراميدز في مواجهة ليفلز وديا

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: خالد عوض - أحمد سامي - أحمد فوزي - إياد العسقلاني

خط الوسط: مصطفى فتحي - ناصر ماهر - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: أحمد نذير بن بو علي

وفي الشوط الثاني، شارك حازم جمال ودودو الجباس وأحمد عاطف قطة ويوسف ميشو ومحمود مرعي ومحمد الشيبي ومحمود زلاكة وعلي حمودة وحسن هشام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم في نادي بيراميدز لخوض مباراة القناة في بطولة كأس عاصمة مصر.