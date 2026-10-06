ميشيل ميلاد: دوري في «ما لم يُحكَ عن بني مزار» كان صعبًا وسافرت للمنيا لمعايشة الشخصية

أكد الفنان ميشيل ميلاد أنه يحرص دائمًا على تقديم كل ما هو جديد ومختلف للجمهور، مشيرًا إلى أن مشواره في مجال التمثيل بدأ منذ عام 2011 من خلال المسرح، وهو ما منحه خبرات كبيرة ساعدته على تطوير أدواته الفنية.

وقال ميشيل ميلاد، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه عند قراءته لدوره في مسلسل «ما لم يُحكَ عن بني مزار»، أدرك منذ البداية مدى صعوبة الشخصية، خاصة أنها تجسد مريضًا نفسيًا يعاني من انفصام في الشخصية، مؤكدًا أنه تحدث مع مخرج العمل حول تحديات الدور وطبيعته المختلفة.

وتابع أنه حرص على الاستعداد للشخصية بشكل جاد، فتوجه إلى طبيب نفسي للتعرف بشكل أكبر على طبيعة المرض وكيفية التعامل مع تفاصيل الشخصية، بما يساعده على تقديمها بصورة واقعية ومقنعة للجمهور.

الاقتراب من تفاصيل الدور

وأشار ميشيل ميلاد إلى أنه سافر إلى محافظة المنيا من أجل معايشة أجواء الشخصية والتعرف على البيئة التي تدور فيها الأحداث، مؤكدًا أن هذه الخطوة ساعدته كثيرًا في الاقتراب من تفاصيل الدور وتقديمه بالشكل المناسب.