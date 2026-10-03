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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميشيل ميلاد يكشف لـ صدى البلد أصعب مشاهده فى "ما لم يكحى عن بني مزار"

ميشيل ميلاد
ميشيل ميلاد
أحمد إبراهيم

كشف الفنان ميشيل ميلاد، عن أصعب المشاهد التى واجهها أثناء تصوير شخصية معتصم فى حكاية “ما لم يحكى عن بني مزار” ، الذى عرض ضمن مسلسل “القصة الكاملة”. 

وقال ميشيل ميلاد ، فى تصريح خاص لـ صدى البلد: أن أصعب المشاهد التى واجهتني فى حكاية “ما لم يحكى عن نبي مزار” هو مشهد الممر الذى انتهى بضرب نفسى حيث تعاني شخصية “معتصم” من مرض الانفصام. 

وأضاف ميشيل ميلاد ، قمت بالتدريب على هذا المشهد كثيرا حتى يخرج بهذا الشكل الذى تفاعل معه الجمهور وسعدت كثيرا بأن بإشادة الجمهور لهذا العمل وخاصة دورى كونه من أصعب الأدوار التى قدمتها حتى الآن خلال مشوارى الفني. 

تفاصيل  “ما لم يحكى عن نبي مزار”

تستعيد الحكاية أجواء الواقعة التي شهدها مركز بني مزار بمحافظة المنيا عام 2005، عندما عُثر على عدد من الضحايا داخل ثلاثة منازل ريفية، في حادثة أثارت حالة واسعة من الصدمة والجدل، خاصة مع غموض ملابساتها وتعدد الروايات التي ظهرت حول ما حدث.

ومع انتشار أخبار الواقعة وقتها، ظهرت تساؤلات عديدة حول هوية مرتكب الجريمة والدافع وراءها، كما تداول البعض تفسيرات وروايات مختلفة حاولت تفسير ما حدث، إلا أن القضية ظلت محاطة بالكثير من علامات الاستفهام، وانتهت قضائيًا دون الوصول إلى متهم أُدين بارتكاب الجريمة.

حكاية ما لم يحكى عن بني مزار.. والقصة الحقيقية 

حكاية «ما لم يُحكى عن بني مزار» لا تقدم نفسها باعتبارها تحقيقًا وثائقيًا جديدًا في القضية، وإنما تستلهم الواقعة الحقيقية وتعيد تقديمها في إطار درامي يعتمد على الغموض والتشويق.

وتدور الأحداث حول شخصية «أكرم»، الذي يجد نفسه في مواجهة جريمة معقدة، ويبدأ رحلة بحث ومحاولة لفهم ما حدث، وسط مجموعة من الفرضيات والتفسيرات المتباينة، من بينها احتمالات تتعلق بالجنون والسحر الأسود والذهب المدفون.

وهنا تبرز المساحة التي تمنحها الدراما لنفسها في إعادة بناء الأحداث والشخصيات، وهو ما يجعل المشاهد أمام مزيج من الوقائع المستوحاة من القضية الحقيقية والمعالجة الدرامية التي أضافها صناع العمل.

حكاية ما لم يحكى عن بني مزار 

ويشارك في بطولة الحكاية أحمد عبد الوهاب، أحمد عبد الحميد، ميشيل ميلاد، مراد مكرم، صفاء الطوخي، وعارفة عبد الرسول، إلى جانب خالد الصاوي كضيف شرف.

والحكاية من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج مجدي الهواري، وتأتي ضمن مشروع «القصة الكاملة»، الذي يتناول في كل حكاية واقعة أو قضية مختلفة من خلال معالجة درامية منفصلة.

ومع عرض «ما لم يحكى عن بني مزار»، تعود تفاصيل القضية إلى دائرة الاهتمام من جديد، لكن هذه المرة من خلال الشاشة، لتطرح الدراما أسئلة جديدة حول واحدة من الجرائم التي ظلت لسنوات حاضرة في ذاكرة الجمهور المصري.

الفنان ميشيل ميلاد ميشيل ميلاد “ما لم يحكى عن بني مزار” مسلسل “القصة الكاملة” أعمال ميشيل ميلاد

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