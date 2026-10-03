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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة.. افتتاح الدورة السادسة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية بحضور نجوم الفن

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية
مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية
محمد سعيد

تفتتح اليوم السبت 3 أكتوبر فعاليات الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد الفني والكاتب الصحفي الدكتور ياسر محب، وذلك بمكتبة مصر الجديدة، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والسينما والإعلام والشخصيات العامة.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

وتقام الدورة السادسة من المهرجان خلال الفترة من 3 إلى 7 أكتوبر 2026، تحت شعار "العودة إلى المستقبل"، وبحضور مميز وخاص للسندريلا سعاد حسنى على أفيش دورة هذا العام من المهرجان، فى إشارة إلى مرور ربع قرن على رحيل السندريلا عام ٢٠٠١، بينما يبقى أثرها باقياً وخالدا بيننا. كما تسعى دورة المهرجان هذا العام إلى إستعادة العلاقة بين ذاكرة السينما وأسئلتها القديمة حول المستقبل، في مواجهة التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الصورة والمحتوى البصري في الوقت الراهن.

وقال رئيس المهرجان الدكتور ياسر محب، إن حفل الافتتاح سيشهد عددًا من المفاجآت التي أعدتها إدارة المهرجان لمحبين السينما، مؤكدًا أن الدورة السادسة تحمل العديد من الفعاليات والأنشطة التي تواكب تطورات صناعة السينما ومستقبلها.

كما أكد محب أن فعاليات الدورة ستشهد إقامة عدد من الـMasterclasses التي يقدمها مجموعة من النجوم وصناع السينما، بما يتيح للجمهور والمهتمين بصناعة السينما فرصة للتعرف على تجاربهم وخبراتهم عن قرب.

واضاف، يشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من أبرز نجوم وصناع السينما على رأسهم نجمة الجماهير ناديه الجندى والكاتب مدحت العدل والفنان شريف منير والفنانة سوزان نجم الدين، تقديرًا لإسهاماتهم في الفن والسينما، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات الدبلوماسية والرسمية، فيما تشهد فعاليات الدورة حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، إلى جانب شخصيات عامة ومهتمين بالشأن السينمائي والثقافي.

وأكد رئيس مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، أن اختيار شعار "العودة إلى المستقبل" للدورة السادسة جاء انطلاقًا من الرغبة في تقديم دورة لا تكتفي بالاحتفاء بالماضي، وإنما تستخدم ذاكرة السينما كمدخل لفهم التحولات التي يشهدها الحاضر واستشراف ما يمكن أن يأتي.

وتتضمن الدورة السادسة مجموعة من الأنشطة والفعاليات والندوات والمناقشات المتخصصة، التي تتناول مستقبل العلاقة بين فن السينما والتطور التقني المتسارع في عالم المحتوى البصري والصورة، مع اهتمام خاص بالتحولات التي أحدثتها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مراحل الكتابة والإنتاج والتصوير والمونتاج والمؤثرات البصرية، وكذلك في طبيعة المحتوى وطرق تلقيه.

ويقام حفل ختام الدورة السادسة من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يوم 7 أكتوبر، بعد خمسة أيام من الفعاليات والعروض والندوات التي تحتفي بالسينما والثقافة الفرنكوفونية.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية الفرنكوفونية

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