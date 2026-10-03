منتخب مصر للناشئين يخسر أمام كندا برباعية بدورة الصداقة الدولية

تلقى منتخب مصر للناشئين خسارة على يد منتخب كندا للناشئين مواليد 2009 بنتيجة 4-2، اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الختامية من دورة الصداقة الدولية المقامة بسويسرا.

سجل هدف كندا الأول اللاعب برنس كايدي في الدقيقة 38، ثم سجل اللاعب تريستان بلايز الهدف الثاني لكندا في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

وفي بداية الشوط الثاني باغت منتخب مصر نظيره الكندي بهدف مباغت في الدقيقة 47 عن طريق البديل أمير أبو العز لاعب مونزا الإيطالي، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح كندا.

وفي الدقيقة 61 ينجح منتخب كندا في تسجيل الهدف الثالث عن طريق كوينتون بيلفون.

وفي الدقيقة 76 ينجح البديل أدهم حسيب في تسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح منتخب كندا.

وفي الدقيقة 90+3 يسجل ألكسندر ماكاروفا الهدف الرابع لكندا بصربة رأس من ركلة ركنية.

وشهدت الدقائق العشر الأخيرة فرص خطيرة لصالح منتخب مصر لإدراك التعادل، لكن صادفها عدم التوفيق.

بهذه الخسارة يحصل منتخب مصر للناشئين الترتيب السادس، بين المنتخبات الثمانية المشاركة في دورة الصداقة الدولية.

طرد مهند مجدي

شهدت الدقيقة 24 قيام حكم المباراة بطرد لاعب منتخب مصر مهند مجدي نتيجة التدخل العنيف ضد أحد لاعبي منتخب كندا وعرقلته بشكل متعمد من الخلف

وشهدت الدقيقة 31 أخطر فرص منتخب مصر بإنفراد كامل لـزياد سعودي بحارس كندا، لكنه سددها بغرابة في جسد الحارس

وفي الدقيقة 38 يسجل برنس كايدي الهدف الأول لصالح كندا بتسديدة قوية سكنت على يمين الحارس عبد العزيز محمود

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب الناشئين مواليد 2009، تشكيل الفراعنة أمام نظيره الكندي، في ختام دورة الصداقة الدولية بسويسرا، بعد أن احتل كل منهما المركز الثالث في مجموعته.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :

عبد العزيز محمود - عادل علاء - محمد صبري - محمد السيد " الديزل - محمد جمال - أحمد بشير - مهند مجدي - دانيال تامر- سيف كريم - زياد سعودي - خالد مختار ..

وجلس على دكة البدلاء كلا من :

مالد عمرو ومحمد عبيد وأدم يوسف وأمير حسن وعبداله عمرو وأحمد صفوت ويوسف عبدالله وأدهم حسيب .

وحسب نظام البطولة، فإن صاحب المركز الأول في المجموعة الأولى يواجه صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية، والثاني يواجه الثاني، والثالث يواجه الثالث، والرابع يواجه الرابع، لتحديد المراكز للمنتخبات الثمانية المشاركة في الدورة.

كان منتخب الناشئين المصري خسر أمام كولومبيا 2-1 في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، ليتجمد رصيده عند نقطتين فقط في المركز الثالث، خلف انجلترا المتصدر بـ9 نقاط (العلامة الكاملة)، وكولومبيا 6 نقاط، ثم مصر ثالثا وكوريا الجنوبية رابعا بنقطة واحدة.

في المقابل، خسر منتخب كندا مباراة الجولة الأخيرة في المجموعة الثانية أمام اسبانيا 2-0، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث، بينما تصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثانية بـ9 نقاط، ثم البرازيل 6 نقاط ثم كندا ثالثا وكوت ديفوار رابعا.