سفير مصر في سويسرا يدعم منتخب الناشئين قبل مواجهة كندا

حرص سفير مصر لدى سويسرا محمد نجم على زيارة مقر إقامة المنتخب الوطني لكرة القدم مواليد 2009، قبل تحرك البعثة لمواجهة كندا، في ختام مباريات المنتخب ببطولة الصداقة الدولية، تحت 18 عامًا، التي تستضيفها سويسرا، خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الحالي.

من جانبه، توجه الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة والمشرف على المنتخب، بالشكر إلى السفير محمد نجم وجميع أعضاء السفارة المصرية، على التعاون والدعم المستمر للمنتخب طوال فترة البطولة، وكذلك الزيارة، التي جاءت قبل المواجهة الأخيرة أمام كندا، وفقا لبيان اتخاد الكرة.

من جانبه أعرب حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب، عن سعادته بزيارة السفير، مؤكدًا تقدير اللاعبين والجهاز الفني لهذه اللفتة، خاصة أنها الزيارة الثانية، بعدما حرص السفير على حضور مباراة إنجلترا من أرض الملعب، لدعم المنتخب ومساندة اللاعبين.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره الكندي، في الرابعة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، على أن تعود البعثة إلى القاهرة، مساء غدٍ.

