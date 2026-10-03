مرموش يتربع على القمة.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر

لم تعد المستويات التي يقدمها لاعبو منتخب مصر تقتصر على النتائج والأداء داخل الملعب بعدما بدأت انعكاساتها تظهر بوضوح في القيمة التسويقية لعدد من نجوم الفراعنة وفقا لأحدث تحديثات شبكة "ترانسفير ماركت" المتخصصة في تقييم أسعار اللاعبين.

وشهدت القائمة ارتفاعا في القيمة التسويقية لعدد من لاعبي المنتخب بالتزامن مع المستويات التي ظهروا بها مع أنديتهم ومنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن خاصة خلال الاستحقاقات الرسمية والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مرموش يحافظ على الصدارة وصلاح في المركز الثاني

وعلى مستوى أغلى لاعبي منتخب مصر حافظ عمر مرموش نجم توتنهام الإنجليزي على صدارة القائمة بقيمة تسويقية تبلغ 50 مليون يورو.

في المقابل، جاء محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي في المركز الثاني بقيمة 17 مليون يورو رغم انخفاض قيمته التسويقية وفقًا للتحديث الأخير.

مروان عطية يرفع قيمته التسويقية

وجاء مروان عطية لاعب وسط الأهلي ومنتخب مصر في مقدمة اللاعبين الذين شهدت قيمتهم التسويقية ارتفاعا جديدا بعدما وصلت إلى 4.5 مليون يورو، مقارنة بـ4 ملايين يورو في التقييم السابق، بزيادة قدرها 500 ألف يورو.

وقدم مروان عطية مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة سواء مع الأهلي أو منتخب مصر ليصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفراعنة، وهو ما انعكس على قيمته في سوق الانتقالات.

وبهذه القيمة أصبح مروان عطية ثاني أغلى لاعبي الأهلي من الناحية التسويقية خلف مصطفى شوبير الذي تبلغ قيمته 5 ملايين يورو.

زيكو ومحمود صابر ضمن قائمة الارتفاعات

وشهدت القيمة التسويقية لمصطفى زيكو، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، ارتفاعًا جديدًا، بعدما زادت بمقدار 400 ألف يورو، لتصل إلى 2.2 مليون يورو، مقابل 1.8 مليون في التقييم السابق.

كما ارتفعت قيمة محمود صابر، لاعب بيراميدز ومنتخب مصر، بنحو 300 ألف يورو، لتصل إلى 1.8 مليون يورو، بعدما كانت تبلغ 1.5 مليون يورو.

وتأتي هذه الزيادات في ظل حضور اللاعبين مع منتخب مصر وظهورهم بمستويات لافتة خلال الفترة الماضية.

ارتفاعات جديدة في قائمة الفراعنة

وشملت الزيادات عددا آخر من لاعبي منتخب مصر حيث وصلت القيمة التسويقية لطارق علاء مدافع زد، إلى 300 ألف يورو.

كما ارتفعت قيمة علي محمود، لاعب الأهلي ومنتخب مصر إلى 550 ألف يورو بينما وصلت القيمة التسويقية لكريم حافظ، لاعب بيراميدز إلى 800 ألف يورو.

وتعكس هذه التغييرات التحرك المستمر في القيم التسويقية للاعبي منتخب مصر، في ظل ارتباط تلك التقييمات بالمستويات الفردية للاعبين ومشاركاتهم مع الأندية والمنتخب خلال الفترة الأخيرة.

قائمة أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر

وجاء ترتيب أغلى 10 لاعبين في منتخب مصر وفقا للقيمة التسويقية كالتالي:

عمر مرموش – 50 مليون يورو.

محمد صلاح – 17 مليون يورو.

هيثم حسن – 8 ملايين يورو.

إمام عاشور – 5 ملايين يورو.

مروان عطية – 4.5 مليون يورو.

أحمد سيد زيزو – 3.5 مليون يورو.

مهند لاشين – 3 ملايين يورو.

محمد عبد المنعم – 2.5 مليون يورو.

إبراهيم عادل – 2.5 مليون يورو.

حسام عبد المجيد – 2 مليون يورو.