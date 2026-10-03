باكستان والمملكة المتحدة تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتؤكدان أهمية الدبلوماسية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار ، مع المفوضة السامية للمملكة المتحدة لدى باكستان جين ماريوت، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التوترات، والتمسك بالحوار والدبلوماسية كسبيل لمعالجة الأزمات الإقليمية.

وأفادت الخارجية الباكستانية في بيان منشور على منصة إكس، بأنه خلال لقاء جمع دار وماريوت في مقر الوزارة، تناول الجانبان أيضًا العلاقات بين باكستان والمملكة المتحدة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.

ورحب الطرفان، بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية، وبحثا عددًا من اللقاءات والاستحقاقات المرتقبة لدفع التعاون بين إسلام آباد ولندن إلى الأمام.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث شدد دار على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتهدئة التوترات، مؤكدًا أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل للمضي قدمًا في التعامل مع الأزمات.

ويأتي اللقاء في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في وقت تواصل فيه باكستان اتصالاتها الدبلوماسية مع شركائها بشأن التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.