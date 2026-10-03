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هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء تزعم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت رسميا رفع نسبة الأسئلة المقالية في امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات ICT المقررة على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لـ80% من اجمالي أسئلة الامتحان .

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه الأنباء المتداولة بشأن زيادة نسبة الأسئلة المقالية في امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات ICT المقررة على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لـ80% من اجمالي أسئلة الامتحان .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه لا تغيير في مواصفات امتحانات المرحلتين الابتدائية والاعدادية ، مشددا على أنه كالمعتاد نسبة الأسئلة المقالية ستكون 70% و نسبة أسئلة الاختيار من متعدد وضع علامة صح او خطأ تكون 30% .

وحذر المصدر جميع الطلاب وأولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات السوشيال ميديا التي تهدف فقط لإرباك الطلاب واثارة الجدل طوال فترة الدراسة ، مشددا على أن أي قرارات جديدة تخصل الامتحانات يتم اعلانها رسميا في بيانات رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم ويتم اخطار المدارس بها بشكل رسمي و واضح .

وأوضح المصدر ، أن مادة تكنولوجيا المعلومات ، مقررة دراسيًا على الطلاب لكنها لا تضاف إلى المجموع الكلي، ويأتي تدريسها للطلاب في إطار خطة تطوير المناهج الدراسية، وإكساب الطلاب مهارات رقمية مبكرة تواكب متطلبات العصر.

وعلى جانب آخر ، كانت قد عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم  ، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع : ( مدراء التعليم العام / مديرى المراحل التعليمية بالمديريات / مديرى إدارات المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات /موجهى عموم وموجهى المواد الدراسية ) ، وذلك بحضور مستشارى المواد الدراسية

قد شددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع على :

  • الالتزام بالخريطة الزمنية
  • متابعة تسجيل غياب الطلاب
  • تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز
  • التقيمات المدرسية ورصد الدرجات ومتابعة ذلك
  • تنظيم العمل والإشراف اليومي
  • تعزيز دور التوجيه الفني وتواجد الموجهين بالمدارس
  • التنمية المهنية المستدامة لمعلمي العلوم والرياضيات
  • التنمية المهنية المستدامة لمعلمي المحاسبة وإدارة الأعمال
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مادة تكنولوجيا المعلومات ICT

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