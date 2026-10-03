هل قررت التعليم زيادة نسبة الأسئلة المقالية بإمتحان مادة تكنولوجيا المعلومات؟|توضيح عاجل

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة بعد تداول أنباء تزعم أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قررت رسميا رفع نسبة الأسئلة المقالية في امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات ICT المقررة على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لـ80% من اجمالي أسئلة الامتحان .

من جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه الأنباء المتداولة بشأن زيادة نسبة الأسئلة المقالية في امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات ICT المقررة على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية لـ80% من اجمالي أسئلة الامتحان .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : أنه لا تغيير في مواصفات امتحانات المرحلتين الابتدائية والاعدادية ، مشددا على أنه كالمعتاد نسبة الأسئلة المقالية ستكون 70% و نسبة أسئلة الاختيار من متعدد وضع علامة صح او خطأ تكون 30% .

وحذر المصدر جميع الطلاب وأولياء الأمور من الإنسياق وراء شائعات السوشيال ميديا التي تهدف فقط لإرباك الطلاب واثارة الجدل طوال فترة الدراسة ، مشددا على أن أي قرارات جديدة تخصل الامتحانات يتم اعلانها رسميا في بيانات رسمية صادرة من وزارة التربية والتعليم ويتم اخطار المدارس بها بشكل رسمي و واضح .

وأوضح المصدر ، أن مادة تكنولوجيا المعلومات ، مقررة دراسيًا على الطلاب لكنها لا تضاف إلى المجموع الكلي، ويأتي تدريسها للطلاب في إطار خطة تطوير المناهج الدراسية، وإكساب الطلاب مهارات رقمية مبكرة تواكب متطلبات العصر.

وعلى جانب آخر ، كانت قد عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم ، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع : ( مدراء التعليم العام / مديرى المراحل التعليمية بالمديريات / مديرى إدارات المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات /موجهى عموم وموجهى المواد الدراسية ) ، وذلك بحضور مستشارى المواد الدراسية

قد شددت رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام المشرف على مستشارى المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع على :