وديا.. موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب افريقيا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة جنوب أفريقيا وديا عقب مواجهة انجولا وجنوب السودان في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الودية أمام جنوب أفريقيا، يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت المجانية.

كان منتخب مصر حقق فوزا كبيرا على نظيره جنوب السودان بنتيجة 5-0 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027، المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا الصيف المقبل.