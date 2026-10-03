من الدوري التركي إلى أوروبا.. 5 مباريات تنتظر محمد صلاح مع طرابزون سبور

يترقب محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي عودة المنافسات المحلية والقارية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي حيث تنتظر النجم المصري سلسلة من المواجهات المتتالية مع فريقه خلال فترة زمنية قصيرة.

ويخوض محمد صلاح مع طرابزون سبور 5 مباريات في غضون 16 يوما فقط بواقع 3 مواجهات في الدوري التركي ومباراتين ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي في جدول مزدحم يضع قائد الفراعنة أمام تحدٍ جديد مع الفريق التركي.

محمد صلاح يبدأ مشواره بعد التوقف أمام سامسون سبور

يستعيد محمد صلاح مشاركته مع طرابزون سبور يوم 10 أكتوبر المقبل عندما يلتقي الفريق مع سامسون سبور، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التركي.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة سامسون سبور الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بعدما غادر معسكر منتخب مصر عقب مواجهة أنجولا ولم يشارك أمام جنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

ويسعى النجم المصري إلى استئناف مشواره مع طرابزون سبور بمواصلة تقديم المستويات القوية التي ظهر بها منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.

الظهور الأوروبي الأول لمحمد صلاح

وبعد 5 أيام فقط من مباراة سامسون سبور يخوض محمد صلاح أولى مبارياته الأوروبية مع طرابزون سبور عندما يحل الفريق التركي ضيفا على كوبس الفنلندي في الثامنة إلا الربع مساء 15 أكتوبر ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لمحمد صلاح، باعتبارها أول ظهور أوروبي له بقميص طرابزون سبور منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

محمد صلاح في مواجهة بشكتاش

ولا يملك طرابزون سبور وقتا طويلا لالتقاط الأنفاس حيث يعود الفريق إلى منافسات الدوري التركي يوم 19 أكتوبر عندما يستضيف بشكتاش ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

وتحظى مواجهة بشكتاش باهتمام خاص في ظل ارتباط اسم محمد صلاح بالنادي خلال الفترة الماضية، قبل أن يحسم طرابزون سبور تعاقده مع قائد منتخب مصر.

مواجهة جديدة في دوري المؤتمر أمام هارتس

وبعد 3 أيام فقط من مواجهة بشكتاش يستكمل طرابزون سبور مشواره القاري بمواجهة هارتس الإسكتلندي يوم 22 أكتوبر ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتعد مباراة هارتس المحطة الرابعة لمحمد صلاح مع طرابزون سبور خلال فترة زمنية قصيرة في ظل تلاحم المواجهات المحلية والقارية التي يخوضها الفريق التركي.

صلاح يختتم سلسلة المباريات أمام ريزا سبور

ويختتم محمد صلاح سلسلة مبارياته المتتالية مع طرابزون سبور بمواجهة تشايكور ريزا سبور يوم 26 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي.

وبذلك يخوض قائد منتخب مصر 5 مباريات مع طرابزون سبور خلال 16 يوما فقط تبدأ بمواجهة سامسون سبور في الدوري التركي ثم كوبس الفنلندي في دوري المؤتمر الأوروبي وبشكتاش وهارتس الإسكتلندي قبل أن يختتم السلسلة بمواجهة تشايكور ريزا سبور.

وتضع هذه السلسلة المزدحمة محمد صلاح أمام فترة مهمة مع طرابزون سبور في ظل تداخل المنافسات المحلية مع المشوار الأوروبي، وما يصاحبه من ضغط متواصل في جدول المباريات.