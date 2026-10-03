غيابات مؤثرة قبل مواجهة جنوب أفريقيا.. هل ينجح منتخب مصر في اختبار البدائل؟

يخوض منتخب مصر مواجهة جنوب أفريقيا في إطار ودي، إلا أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، خاصة في ظل الغيابات التي يشهدها المنتخب والحاجة إلى تجربة عدد من العناصر والوصول إلى التشكيل الأنسب خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي المباراة في وقت يسعى فيه الجهاز الفني إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من اللقاء، من خلال اختبار البدائل ومنح الفرصة لعناصر جديدة، بالتزامن مع ضرورة الحفاظ على اللاعبين الأساسيين وتجنب تعرضهم لمخاطر بدنية قبل الاستحقاقات المقبلة.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب أفريقيا

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن مواجهة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، رغم كونها مباراة ودية، تمثل اختبارًا مهمًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب يستعد للمباراة من خلال تدريبات على استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 22 لاعبًا.

وأوضح أن أحمد فتوح يخضع لتدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه لكدمة في الفخذ خلال مباراة جنوب السودان.

غياب محمد صلاح ومحمد عبد المنعم

وتحدث الناقد الرياضي عن غياب عدد من العناصر المؤثرة عن مواجهة جنوب أفريقيا، وفي مقدمتهم محمد صلاح ومحمد عبد المنعم.

وأوضح أن الإصابات كانت سببًا في غياب محمد عبد المنعم، بينما تم التعامل مع حالة محمد صلاح بدافع طبي، مشددًا على أهمية الحفاظ على اللاعبين الكبار وعدم تعريضهم لمخاطر بدنية.

وأشار إلى أن غياب هذه العناصر يمثل فرصة أمام الجهاز الفني لتجربة لاعبين آخرين، والوقوف على مدى قدرتهم على تحمل المسؤولية خلال المرحلة المقبلة.

اختبار البدائل أمام جنوب أفريقيا

وأشار محمد عصام إلى أن مواجهة جنوب أفريقيا يمكن أن تكشف الكثير عن أداء المنتخب واختيارات الجهاز الفني، خاصة مع وجود غيابات مؤثرة والحاجة إلى تجربة عناصر جديدة.

وأوضح أن الجهاز الفني مطالب بعدم الاعتماد الكامل على الأسماء الكبيرة، مع منح الفرصة للاعبين الجدد من أجل تقييم قدراتهم والاستفادة من وجودهم ضمن صفوف المنتخب.

وتعد المباراة فرصة أمام الجهاز الفني لاختبار البدائل والبحث عن أكثر من خيار في المراكز المختلفة، خاصة في ظل الحاجة إلى تكوين مجموعة من اللاعبين القادرين على تعويض الغيابات عند الحاجة.

الاستقرار أولوية داخل المنتخب

وشدد الناقد الرياضي على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الاستقرار داخل منتخب مصر، سواء على المستوى الفني أو الإداري.

وأوضح أن الاستقرار والهدوء داخل المنتخب يمثلان أولوية قبل المباريات المقبلة، إلى جانب ضرورة تحسين العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين.

وأشار إلى أن وجود حالة من التفاهم بين الجهاز الفني واللاعبين يمكن أن يساعد المنتخب على الاستفادة بصورة أكبر من المرحلة الحالية، خاصة مع الحاجة إلى تجربة عناصر جديدة دون التأثير على حالة الفريق.

الحفاظ على اللاعبين الكبار

وأكد محمد عصام ضرورة التعامل بحذر مع حالات اللاعبين الكبار، مشددًا على أهمية الحفاظ عليهم وعدم تعريضهم لمخاطر بدنية، خاصة عندما تكون المباراة ودية.

وأوضح أن التعامل الطبي مع اللاعبين يجب أن يكون حاضرًا عند اتخاذ قرارات المشاركة، مع وضع سلامة اللاعبين في مقدمة الأولويات.

مواجهة تكشف اختيارات الجهاز الفني

وتحظى مواجهة مصر وجنوب أفريقيا بأهمية خاصة، وفقًا لما أوضحه محمد عصام، باعتبارها اختبارًا لاختيارات الجهاز الفني وقدرته على التعامل مع الغيابات.

وتبقى المباراة فرصة أمام حسام حسن لتجربة عناصر جديدة، والوقوف على مستوى البدائل، إلى جانب العمل على تحقيق الاستقرار الفني والإداري داخل المنتخب قبل المباريات المقبلة.