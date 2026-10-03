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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل جديدة عن خلاف محمد عبد المنعم مع مدرب منتخب مصر

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
عمرو مصطفى

كشف مصدر  مطلع في اتحاد الكرة عن كواليس الأزمة التي نشبت بين محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر، وحسام حسن، المدير الفني للفراعنة، خلال معسكر المنتخب الأخير.

 

سبب جديد عن أزمة محمد عبد المنعم مع حسام حسن 

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن محمد عبد المنعم تعرض للإهانة من جانب حسام حسن، على خلفية رفض اللاعب السفر مع بعثة المنتخب إلى جنوب السودان، للمشاركة في مواجهة أقيمت على أرضية من النجيل الصناعي.

وأوضح أن عبد المنعم أبلغ الجهاز الفني بعدم رغبته في السفر، في ظل مخاوف ناديه نيس الفرنسي من مشاركته على هذه الأرضية، خاصة بعد عودته مؤخرًا من إصابة في الرباط الصليبي.

وأضاف أن حسام حسن قال للاعب، : « ياريت تفضل في القاهرة»، ليقرر الجهاز الفني عدم الاعتماد عليه في المباراة التالية أمام جنوب السودان.

وأشار إلى أن عبد المنعم، رغم بقائه في القاهرة، في انتظار عودة البعثة من السودان، لم يدخل حسابات حسام حسن لمواجهة جنوب أفريقيا الودية، وتم إبلاغه بالسفر إلى فرنسا والعودة إلى ناديه نيس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أكد أن خروج عبد المنعم من رحلة جنوب السودان جاء بسبب التحذيرات الطبية المرتبطة بأرضية الملعب.

محمد عبد المنعم منتخب مصر حسام حسن نيس الفرنسي

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