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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس بوروندي: يجب تعزيز قدرات «أودا نيباد» للتوسع في مشروعات البنية التحتية

رئيس بوروندي
رئيس بوروندي
هاني حسين

أكد رئيس بوروندي أنه يجب تعزيز قدرات "أودا نيباد" للتوسع في مشروعات البنية التحتية.

وقال في كلمته في أعمال قمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية “نيباد”: "سنطالب القطاع الخاص بالاستثمار في العديد من المجالات".

وأضاف رئيس بوروندي: "يجب التضافر بين كل المؤسسات الأفريقية، وأود أن يكون هناك تنسيق بين "أودا نيباد" والاتحاد الأفريقي".

تستضيف جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 2 ـ 4 أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الأفريقية رفيعة المستوى تشمل "منتدى العلمين أفريقيا" في الثانى من أكتوبر، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "النيباد" في الثالث من أكتوبر، الاجتماع التنسيقى الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقى في الرابع من أكتوبر.

وذلك بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسئولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادى الأفريقى وتحقيق التنمية المستدامة، وتزامنًا مع هذه الفعاليات يصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليوم بيانًا صحفيًا يتضمـن العلاقات الاقتصــادية بين مصــر وتجمع دول النيباد والذى يضم “مصر ـ الجزائر ـ نيجيريا ـ السنغال ـ جنوب أفريقيا”.

وقد أظهرت البيانات وصول قيمة التبــادل التجاري بين مصــر ودول النيباد إلى 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

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