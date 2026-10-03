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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1.1 مليار دولار قيـمة التبـادل التجاري بيــن مصر ودول النيباد خلال 7 أشهـر

التبـــادل التجـــاري بيــن مصـــر ودول النيبــاد
التبـــادل التجـــاري بيــن مصـــر ودول النيبــاد
آية الجارحي

 تستضيف جمهورية مصر العربية خلال الفترة من  2 ـ 4 أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى تشمل " منتدى العلمين إفريقيا " في الثانى من أكتوبر ، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية " النيباد " في الثالث من أكتوبر ، الاجتماع التنسيقى الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقى في الرابع من أكتوبر .

التكامل الاقتصادى الإفريقى 

وذلك بمشاركة واسعة من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى وتحقيق التنمية المستدامة ، وتزامنًا مع هذه الفعاليات يصدر الجهــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصــاء اليوم بيانًا صحفيًا يتضمـن العلاقات الاقتصــادية بين مصــر وتجمع دول النيباد والذى يضم ( مصر ـ الجزائر ـ نيجيريا ـ السنغال ـ جنوب إفريقيا) ، وقد أظهرت البيانات وصول قيمة التبــادل التجاري بين مصــر ودول النيباد إلى 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 .

صـــادرات مصـــر إلي تجمـــع دول النيبــــاد

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول النيباد 891 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 901 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

حيث جــاءت الجزائر على رأس قائمـة أعلـى دول النيباد اسـتيرادًا من مصـر خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 ، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 566 مليون دولار، يليها نيجيريا 140.5 مليون دولار، يليها جنوب إفريقيا 138 مليون دولار، وأخيرًا السنغال 46.5 مليون دولار .

أهم السلع المصدرة إلى تجمع دول النيباد خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026

• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 101 مليون دولار.

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 83 مليون دولار.

• محضرات غذائية متنوعة بقيمة 69 مليون دولار.

• شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 67مليون دولار.

• نحاس ومصنوعاته 62 مليون دولار.

واردات مصـــر من تجمــــع دول النيبــــاد

بلغت قيمة الواردات المصرية من دول النيباد 167 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 مقابل 114 مليون  دولار خلال نفس الفترة من عام 2025.

 جنوب إفريقيا

حيث تصدرت جنوب إفريقيا قائمة أعلى دول النيباد تصديرًا لمصر خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 ،حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 81 مليون دولار، يليها السنغال 58 مليون دولار، يليها الجزائر 16مليون دولار، وأخيرًا نيجيريا 12 مليون دولار .

أهم السلع المستوردة من تجمع دول النيباد خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026

• وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 58 مليون دولار.

• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 39 مليون دولار.

• آلات وأجهزة آلية بقيمة 12.5مليون دولار.

• نحاس ومصنوعاته بقيمة 11.6 مليون دولار.

• حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 8 مليون دولار.

التحويــــلات المالية بين مصـــر وتجمع دول النيبــاد

كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول النيباد 27 مليون دولار خلال العام المالي ( 2024/2025) ، مقابل 20.4 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023/2024 ) .

بينما سجلت قيمة تحويلات العاملين من دول النيباد بمصر 10.8 مليون دولار خلال العام المالى                      ( 2024/2025 ) مقابل 9.9 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023/2024 )  .

الاستثمــارات بيــن مصــر وتجمع دول النيبـــاد

بلغت قيمة استثمارات دول النيباد بمصر 190.7 مليون دولار خلال العام المالي ( 2024/2025 ) ، مقابل 39 مليون دولار خلال العام المالى ( 2023/2024 ) .

 بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول النيباد 251 مليون دولار خلال العام المالى (2024/2025 ) مقابل 143.3 مليون دولار خلال العام المالى  ( 2023/2024 ) .

المصرييــن المتواجديــن بتجمـــع دول النيبـــاد

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدول النيباد طبقـًا لتقديــرات البعثة 49 ألف مصري حتــى نهايــة عام 2025 .

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