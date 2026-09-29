الإحصاء يستعرض نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية أمام منظمة التعاون الإسلامي

يشارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي, والتي تستضيفها الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية بمدينة جدة خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر 2026.

وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الإقليمية والدولية التي يشارك فيها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة السيد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري.

دور مصر الإقليمي والدولي

وتأتي هذه المشاركة تعزيزاً لدور مصر الإقليمي والدولي في دعم وتطوير الأنظمة الإحصائية وتبادل الخبرات مع المكاتب الإحصائية الوطنية والمؤسسات الدولية والإقليمية المشاركة.

و قد شهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء عدد من الكلمات؛ استهلت بكلمة الدكتور فهد الدوسري- رئيس الهيئة العامة للإحصاء السعودي ، مرحباً بالوفود المشاركة ومؤكداً التزام المملكة بدعم العمل الإحصائي المشترك والاستفادة من التقنيات الحديثة. وتلاها كلمة ميمت اربكجي - رئيس هيئة الإحصاء التركية (رئيس الدورة السابقة)، حيث استعرض أبرز إنجازات الفترة المنقضية وشدد على أهمية إستكمالها لضمان استدامة العمل الإقليمي. ثم تطرق نائب مدير عام مركز الأبحاث الإحصائية والإقتصادية "سيسرك" إلى دور المركز في تنمية القدرات الإحصائية وتوحيد المنهجيات الإقليمية. كما أشار ممثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى محورية البيانات الإحصائية في توجيه التمويل التنموي وأبدى استعداد البنك لدعم الشراكــــــــــات التقنـــــــية.

واختُتمت الجلســة بكلمــة السيد عبدو ضيوف -رئيس جهاز الإحصاء والديموغرافيا بالسنغال (رئيس الدورة الحالية)، والذي أشار إلى أولويات المرحلة المقبلة، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل التجارب؛ لتركز الكلمات في مجملها على أهمية تعزيز التكامل الإحصائي وبناء قدرات الدول الأعضاء لمواجهة التحديات التنموية، والترويج لأفضل الممارسات الدولية، واستثمار التقنيات الحديثة في دعم صناعة القرار لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

ومن جانبه ، استعرض اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري خلال مشاركته البيانات الأولية لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية، والتي أُعلنت نتائجـــــــه مؤخــــراً تحت رعايـة الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء.

و قد أوضح أهمية هذا المسح وما يوفره من بيانات دقيقة وموثوقة تعكس الواقع الصحي والاجتماعي للأسرة المصرية، مشيرا إلي الأهمية التي تمثلها بيانات وإحصاءات الجهاز بالنسبة للدولة المصرية في رسم السياسات التنموية اتساقاً مع ركائز التحول الرقمي والابتكار المؤسسي.

وتأكيداً على هذه الجهود الميدانية والتكنولوجية، تضمنت الفعالية عرضاً لفيلم تسجيلي للمسح الصحي للأسرة المصرية سلط الضوء على مختلف مراحل العمل الميداني والمكتبي، وأبرز المنهجيات والتقنيات الحديثة المستخدمة في جمع وتدقيق البيانات لضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية.

وأكد أن حرص الجهاز على المشاركة الفاعلة في هذه الاجتماعات الإقليمية يعكس الالتزام بتطوير المنظومة الإحصائية وتوحيد المعايير والمنهجيات الدولية، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة و موثوقة تدعم صناع القرار وتخدم جهود التنمية الشاملة المستدامة. ويواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تعزيز التعاون المثمر مع كافة الهيئات والمؤسسات الإحصائية الإقليمية والدولية لمواكبة أحدث المعايير العالمية ودعم التحول الرقمي الشامل للمنظومة الإحصائية.

واتساقا مع هذه التوجهات، ناقشت أجندة الدورة اليوم آليات رسم الملامح المستقبلية لخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي (2026-2035) وربطها بأهداف التنمية المستدامة، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الجغرافية المكانية لتعزيز دقة البيانات.

كما بحثت الجلسات سبل تحديث إحصاءات السكان والمساكن والسجلات الإدارية استعداداً لدورة تعدادات 2030، واختُتمت الجلسات بالتأكيد على مواصلة الجهود المشتركة وتكثيف التعاون الإقليمي لمواكبة التحول الرقمي ودعم المنظومات الإحصائية الوطنية في اتخاذ القرارات التنموية المستدامة.