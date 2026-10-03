محمد إمام وأحمد خالد موسى يكرران تعاونهما في «الأساتذة» بعد «شمس الزناتي»

يجتمع النجم محمد إمام والمخرج أحمد خالد موسى مجددًا من خلال فيلم «الأساتذة» تأليف محمد الدباح وإنتاج محمد الرشيدي، وذلك بعد تعاونهما سويًا في فيلم «شمس الزناتي.. أيام الشقاوة»، ليجدد الثنائي العمل معًا في تجربة سينمائية جديدة، وسط ترقب لما سيقدمه محمد إمام وأحمد خالد موسى في الفيلم الجديد.

أبطال فيلم شمس الزناتي 2

وضم فيلم شمس الزناتي 2 عددا من النجوم بجانب محمد إمام، حيث يشاركه في البطولة كل من ياسمين رئيس، وباسم سمرة، ومحمد ثروت، ومحمود عبد المغني، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد، والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج محمد الرشيدي.

قصة فيلم شمس الزناتي 2

فيلم شمس الزناتي 2 مستوحى من العمل السينمائي الشهير الذي يحمل نفس الاسم وقدمه الزعيم عادل إمام عام 1991، حيث تدور أحداث النسخة الجديدة قبل 15 عاماً من أحداث الفيلم الأصلي؛ لتكشف عن البدايات الأولى لتكوين فرقة الزناتي.

تعاون محمد إمام وأحمد خالد موسى

ويشهد فيلم شمس الزناتي تعاون النجم محمد إمام مع المخرج أحمد خالد موسى في السينما بعد سنوات من تقديمهما فيلم "لص بغداد" الذى تم عرضه عام 2020 وحقق نجاحاً لافتا وقت عرضه في صالات السينما، وشارك في بطولته ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتا، فتحي عبد الوهاب، أحمد العوضي، بيومي فؤاد، سعد المختار وضيف الشرف أحمد رزق.