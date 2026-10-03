محافظ الوادي الجديد وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية يشهدان تدشين القافلة الطبية المجانية بالخارجة

في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بالعيد القومي الـ67 وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، شهدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، واللواء أركان حرب أسامة سمير، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، اليوم السبت، إطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية بمركز الإشعاع الحضاري بمدينة الخارجة، والتي تنفذها قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر، لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بالمجان، يرافقهما محمد كجك، نائب المحافظ، والعميد حسام عطوة، المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والعسكرية.

واستعرضت المحافظ وقائد المنطقة انتظام خدمات القافلة المجانية من أعمال الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة في تخصصات العصبية، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والرمد، والعظام، والجراحة العامة، والباطنة، وطب وجراحة الأسنان، إلى جانب صرف الأدوية والتنسيق لإجراء العمليات الجراحية اللازمة وفقًا للتقييم الطبي وأولوية الحالات بالمجان، بما يسهم في توفير رعاية صحية متكاملة وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية اللازمة.

وأعربت المحافظ عن تقديرها لجهود التعاون الدائم مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية ودعمها تنظيم القافلة الطبية المجانية، والذى يأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ67 وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بما يعكس حرص مؤسسات الدولة على تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويعزز أوجه التكامل لخدمة أبناء المحافظة.