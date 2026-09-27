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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميشيل ميلاد: استعنت بطبيب نفسي للتحضير لشخصية معتصم في ما لم يحكَ عن بني مزار

ميشيل ميلاد
ميشيل ميلاد
سعيد فراج

أعرب الفنان ميشيل ميلاد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على مسلسل «القصة الكاملة - ما لم يحك عن بني مزار»، مؤكدًا أن تفاعل الجمهور مع العمل فاق توقعاته.

وقال ميشيل ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، مقدم برنامج «اليوم هنا القاهرة»: «مبسوط جدًا بردود أفعال الناس ومتفاجئ الحقيقة، لأن ردود الأفعال أكبر من اللي تخيلته الحمد لله».

وأضاف: «في الغالب وأنا بعمل أي حاجة مببقاش حاطط توقعات كبيرة أوي، دي طبيعتي، بس المرة دي اللي حصل أكبر بكتير من اللي تخيلته».

أعمال ميشيل ميلاد

وكشف ميشيل عن جانب من تحضيراته لشخصية «معتصم» التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل، موضحًا أنه استعان بطبيب متخصص للتعرف بشكل أكبر على طبيعة الحالة التي تعاني منها الشخصية.

وأوضح: «تواصلت مع طبيب لأن شخصية معتصم مريض نفسي عنده انفصام، ومن تحضيري للشخصية إني أعرف كل حاجة عن الانفصام، واتكلمنا في كل الأبعاد اللي كونت شخصية معتصم».

وأشار الفنان إلى أنه يواصل حاليًا نشاطه الفني، حيث يتواجد في موقع تصوير أحد الإعلانات، بالتزامن مع انتظاره عرض فيلمه المقبل «سلايف النينجا».

وعن الفيلم، قال ميشيل ميلاد إنه يجتمع خلاله مع المخرج أحمد الجندي، إلى جانب الفنانة منة شلبي، وهنا الزاهد، وخالد كمال، ورشدي الشامي، معربًا عن سعادته بتجربة العمل.

وأضاف: «مستمتع جدًا في التصوير ويا رب يكون حاجة كبيرة ومهمة».

ميشيل ميلاد الفنان ميشيل ميلاد ما لم يحك عن بني مزار القصة الكاملة أعمال ميشيل ميلاد

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