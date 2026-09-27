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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الطلاق الرسمي.. قصة زواج وانفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد إبراهيم

تصدر طلاق الفنان أحمد سعد وعلياء بسيوني، تريند مواقع التواصل الاجتماعي قبل دقائق، وذلك بعد نحو 5 أشهر من انفصالهما. 

وفي الوقت ذاته، تجاهلت علياء بسيوني، الرد والتعليق على الطلاق باتت مؤكدة في ظل استمرارها في إلغاء متابعة أحمد سعد، عبر انستجرام.

وقد نشر الفنان أحمد سعد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن إعلان طلاقه من علياء بسيوني.

وقال أحمد سعد، عبر حسابه على “فيسبوك”: “عليا حبيبتي وأم عيالي وهتفضل علاقتي بيها لحد لما أموت، وبعد لما أموت هتكون معايا في الجنة إن شاء الله”.

ونرصد فى التقرير التالي قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني. 

بداية علاقة أحمد سعد بـ علياء بسيوني

بدأت علاقة أحمد سعد بـ علياء بسيوني بعيدًا عن الأضواء نسبيًا، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن ارتباطهما في أغسطس عام 2021، عندما أعلن أحمد سعد زواجه رسميًا من علياء بسيوني، في حفل بسيط حضره عدد من الأصدقاء والمقربين. 

وكان أحمد سعد قد مر بعدة تجارب زواج قبل ارتباطه بعلياء بسيوني، إلا أنه أكد مرارًا أن علاقته بها منحته حالة من الاستقرار النفسي والعائلي.

وأكد أحمد سعد أن زوجته كانت داعمًا أساسيًا له على المستوى النفسي والمهني، وأنها ساعدته في تنظيم حياته بشكل كبير، خاصة مع انشغاله بالحفلات والأعمال الفنية.

كما وصفها في تصريحات إعلامية بأنها: “من أعظم القوى في حياته”، وأشار إلى أنها ساهمت في التغيير الإيجابي الذي حدث له خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الشخصي أو الفني، وأنجب منها عليا ومريم.

في أغسطس 2023 فاجأت علياء بسيوني الجمهور بإعلان انفصالها عن أحمد سعد، وظهر الثنائي بعدها سويًا في أكثر من مناسبة، وتحدث أحمد سعد عن رغبته في تصحيح الأخطاء السابقة والحفاظ على أسرته. 

الخلافات وصلت بينهما خلال الفترة الماضية إلى الذروة، حتى كتب في بيان رسمي: “نظرًا للانفصال عن زوجتي السيدة علياء بسيوني للمرة الثالثة منذ ثلاثة أشهر، فأصبحت الآن غير مسؤولة عن إدارة أعمالي، وأني أقوم بإجراءات الطلاق في الوقت الحالي، وسيتم الإعلان عن إدارة الأعمال الجديدة خلال الأيام القادمة.”

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