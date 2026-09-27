برلمانية: مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة.. والتنفيذ الفعلي مفتاح الاستفادة منها

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب أن تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات حقيقية ومنتجة، تعكس أهمية التركيز على الاستثمار الإنتاجي، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأشارت" أبو زيد" في تصريحات خاصة إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب سرعة إنهاء التراخيص وتذليل العقبات، عوامل أساسية لضمان تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.

مواجهة تحديات المستثمرين

وشددت عضو النواب على أن استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة للتغلب على أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتحويل الفرص المعلنة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن مصر تعمل على الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بناء بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع 57 من مراسلي وممثلي 27 جهة إعلامية دولية وعربية -بمقر الوزارة بالقاهرة- لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية والإصلاحات الجاري تنفيذها لتحسين تجربة المستثمر.