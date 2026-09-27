قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة
وزير الخارجية التركي يزور الإمارات غدا.. مباحثات حول غزة وحرية الملاحة وأزمات المنطقة
برلماني: القيمة المضافة كلمة السر لعودة الغزل والنسيج إلى المنافسة العالمية
كان بيستعد للجواز | تفاصيل مقتـ ـل شاب بطعنة نافذة داخل مزرعة بالبحيرة.. ووالده: كنا مستنيين نفرح به مش ندفنه
بعنوان: «ولقد كرّمنا بني آدم» .. «الأوقاف» تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة
مصر تدين التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة الرماية
أسرار الفتنة .. أحمد شوبير يكشف تفاصيل أزمة الشناوي وحسام حسن
السابق والحالي.. وزير الصحة يستقبل رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
قبول دفعة جديدة من الأطباء حاملي الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة
مدبولي ومحافظ المركزي يبحثان الاستقرار المالي.. وتحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 29.7 مليار دولار
هتكون معايا في الجنة.. أول تعليق من أحمد سعد بعد أنباء طلاقه من علياء بسيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

برلمانية: مصر تمتلك فرصا استثمارية واعدة.. والتنفيذ الفعلي مفتاح الاستفادة منها

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب أن تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات حقيقية ومنتجة، تعكس أهمية التركيز على الاستثمار الإنتاجي، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي وتعزيز الصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأشارت" أبو زيد" في تصريحات خاصة إلى أن تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب سرعة إنهاء التراخيص وتذليل العقبات، عوامل أساسية لضمان تنفيذ المشروعات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة.

مواجهة تحديات المستثمرين 

وشددت عضو النواب على أن استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة للتغلب على أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتحويل الفرص المعلنة إلى مشروعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد.

جاء ذلك بعد أن أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، أن مصر تعمل على الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى التنفيذ الفعلي للإصلاحات والإجراءات التي تستهدف تيسير ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في بناء بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة على التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والتصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع 57 من مراسلي وممثلي 27 جهة إعلامية دولية وعربية -بمقر الوزارة بالقاهرة- لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية والإصلاحات الجاري تنفيذها لتحسين تجربة المستثمر. 

مجلس النواب الحكومة وزير الاستثمار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

اتخد قرار الرحيل .. جمال عبدالحميد: محمد صلاح غادر معسكر منتخب مصر ومشي

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

شوقي غريب

معسكره يبدأ اليوم.. هاني حتحوت يكشف عن تشكيل الجهاز الفني المؤقت للمنتخب الأولمبي

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

سيارة شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

شاهد .. شانجان نيفو كيو 06 الجديدة

أوبل تكشف عن STX Concept الجديدة

أوبل تكشف عن سيارة STX Concept الجديدة | صور

مواصفات جهاز iPad mini 8 اللوحي

بمعالج آيفون القادم.. تسريبات آيباد ميني 8 تكشف عن أقوى جهاز لوحي في العالم

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد