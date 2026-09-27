بحضور وزيري الاستثمار والصناعة.. يونيليفر مصر تدشن خط إنتاج جديدًا لتعزيز قدراتها التصنيعية محليًا والتوسع في أسواق التصدير

يسهم خط الإنتاج الجديد في زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لمصنع يونيليفر “مشرق” للعناية الشخصية بمدينة السادس من أكتوبر بنسبة 20%

بالتزامن مع إطلاق خط الإنتاج الجديد، يحتفل مصنع مشرق للعناية الشخصية بمرور 20 عامًا على بدء التصنيع المحلي، في محطة تعكس الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

افتتحت يونيليفر مصر خط إنتاج جديدًا لمنتجات صانسيلك في مصنع يونيليفر مشرق للعناية الشخصية بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة توسع قدرات المصنع الإنتاجية وتدعم نمو صادرات الشركة من مصر إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويسهم الخط الجديد في رفع الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع بنسبة 20%، على أن يُخصص إنتاجه بالكامل لأسواق التصدير. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع احتفال مصنع يونيليفر مشرق للعناية الشخصية بمرور 20 عامًا على بدء عملياته في مصر، وهي مسيرة دعمت خلالها الشركة تنمية قدراتها في التصنيع المحلي وتعزيز توطين الصناعة في مصر، ليصبح المصنع اليوم أحد مواقع يونيليفر الرئيسية للتصنيع والتصدير على مستوى العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور السيد الدكتور/ محمد فريد- وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد المهندس/ خالد هاشم- وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري- محافظ الجيزة بمشاركة جيم طارق يوكسل، رئيس مجلس إدارة يونيليفر في شمال أفريقيا، بلاد الشام، والعراق، وسامح صبري، رئيس قطاع سلسلة الإمداد لمنطقة شمال أفريقيا، بلاد الشام، والعراق، إلى جانب عدد من قيادات يونيليفر في المنطقة وفرق التصنيع بالشركة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: "يعكس قرار يونيليفر للأستثمار في توسيع إنتاجها في مصر لخدمة أسواق التصدير ما يتمتع به قطاع التصنيع المصري من إمكانات تؤهله لتلبية احتياجات الأسواق العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وتتمثل أولوياتنا في تسهيل إجراءات الاستثمار والتوسع والتجارة انطلاقًا من مصر، وتمكين الشركات من الاستفادة من فرص النفاذ إلى الأسواق التي تتيحها اتفاقياتنا التجارية، بما يدعم زيادة الصادرات وتعزيز نموها".

ومن جانبه، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري: "تمثل توسعات الشركات الصناعية القائمة في مصر رافدًا مهمًا للنمو الصناعي، وتدعم بصورة مباشرة توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي. ويضيف خط الإنتاج الجديد طاقات إنتاجية وتقنيات تصنيع متطورة، إلى جانب إتاحة مزيد من الفرص أمام الكوادر المصرية لتطوير خبراتها ومهاراتها. ونتطلع إلى تنمية المزيد من أوجه التعاون التي تساعد الشركات على التوسع محلياً وتلبية متطلبات الشركات الصناعية العالمية."

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة إلى أن قرار التوسع من شأنه دعم بيئة الاستثمار وزيادة فرص العمل وتعزيز مكانة محافظة الجيزة كإحدى الوجهات الصناعية في مصر بما يسهم في الترويج لمقوماتها الاستثمارية في الأسواق الخارجية مؤكدًا حرص المحافظة وكافة أجهزتها على تقديم مختلف أوجه الدعم بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحسين مستوى الخدمات وتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.

وأضاف جيم طارق يوكسل، رئيس مجلس إدارة شركة يونيليفر في شمال أفريقيا، بلاد الشام، والعراق، قائلا: "رسّخت مصر مكانتها كقاعدة مهمة للتصنيع والتصدير بالنسبة ليونيليفر، ويشكّل إطلاق خط إنتاج صانسيلك الجديد خطوة أخرى مهمة في مواصلة توسيع قدراتنا الإنتاجية هنا. ويتيح لنا هذا الاستثمار زيادة حجم الإنتاج محليًا والوصول إلى مزيد من أسواق التصدير انطلاقًا من مصر، بالتوازي مع إدخال تقنيات جديدة ونقل الخبرات والمعرفة التصنيعية إلى فرق العمل المصرية. كما يعكس هذا التوسع ثقة يونيليفر في قدرات مصر التصنيعية، بدءًا من الخبرات الفنية لفرقنا المصرية، مرورًا بقوة قاعدة الموردين المحليين، وصولًا إلى القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة في مصر. ومع تطلعنا إلى المستقبل، سنواصل الاستثمار في القدرات التي تتيح لمصر الاضطلاع بدور متزايد الأهمية ضمن شبكة الإمداد العالمية ليونيليفر".

ويمتد مصنع يونيليفر مشرق للعناية الشخصية على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع، منها 13 ألف متر مربع من المساحات المبنية، وينتج مجموعة متنوعة من منتجات يونيليفر في فئات العناية الشخصية، والجمال ، والعناية المنزلية. وتشمل مجموعة منتجات المصنع عددًا من أبرز علامات الشركة التجارية، من بينها صانسيلك، ودوف، ولوكس، وسيجنال، وكلوز أب، وكلير، وتريسميه، ولايفبوي، وكامي، وجلو آند لافلي، وكومفورت.

وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، تضاعف حجم الإنتاج في مصنع يونيليفر مشرق للعناية الشخصية إلى أربع اضعاف، ما أتاح للشركة زيادة عدد أسواق التصدير التي يخدمها المصنع بصورة كبيرة، مدفوعًا بالاستثمارات المتواصلة في القدرات التصنيعية وتعزيز دور المصنع ضمن شبكة التصدير العالمية للشركة.

ويخصص المصنع حاليًا نحو 65% من طاقته الإنتاجية لأسواق التصدير، وتصل منتجاته إلى أكثر من 30 دولة. كما يتم تدبير حتى 80% من المواد المستخدمة في عمليات التصنيع محلياً، بما يعزز الترابط بين نمو صادرات يونيليفر وسلسلة التوريد المحلية.

ويعتمد خط الإنتاج الجديد على تقنيات متطورة لتعبئة السوائل، مزودة بأنظمة دقيقة للتحكم في الوزن والحجم، بما يضمن ثبات مواصفات المنتجات وجودتها عند الإنتاج على نطاق واسع. كما يضم المصنع مجموعة متنوعة من تقنيات التعبئة وأشكال المنتجات، ما يمنحه المرونة اللازمة لإنتاج مجموعة واسعة تلبي احتياجات الأسواق المختلفة واختيارات المستهلكين.

وتُعد ممارسات الاستدامة جزءًا أساسيًا من العمليات التصنيعية، وتشمل استخدام عبوات قابلة لإعادة الاستخدام ضمن سلسلة التوريد، إلى جانب تقنيات معالجة مياه الصرف. كما تُعبأ جميع المنتجات المصنّعة في الموقع في عبوات بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير بالكامل.

وقال سامح صبري، مدير سلسلة الإمداد لمنطقة شمال أفريقيا، بلاد الشام، والعراق: "بالنسبة لفريق مصنع العناية الشخصية، لا تقتصر أهمية خط إنتاج صانسيلك الجديد على زيادة الطاقة الإنتاجية، بل تمتد إلى القدرات التصنيعية التي تقف وراءه. فالمصنع يدير مجموعة واسعة ومتنوعة من خلال تقنيات متعددة وأشكال مختلفة للمنتجات، وأحجام متنوعة للعبوات، مع الحفاظ على مستويات ثابتة من الجودة حتى مع الإنتاج على نطاق واسع."

"وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، عززنا خبرات فنية وطورنا قدرات تشغيلية تتمتع بدرجة عالية من المرونة، بما يمكّننا من طرح منتجات جديدة والاستجابة لمتطلبات الأسواق المختلفة. ويأتي خط الإنتاج الجديد امتدادًا لهذه الخبرات، مستندًا إلى الكفاءة الفنية والقدرات المتميزة لفرق العمل التي تدير عمليات المصنع يومًا بعد يوم".

تأسست يونيليفر مشرق في مصر عام 2001، وتدير الشركة اليوم ثلاثة مصانع في البلاد، اثنان منها في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، والثالث في برج العرب بالإسكندرية، ويعمل بها أكثر من 900 موظف. وتوجّه يونيليفر اكثرمن نصف إنتاجها المحلي إلى أكثر من 35 دولة عبر اربع قارات، كما تتخذ من مصر مقرًا إقليميًا لإدارة سوق يضم أكثر من 300 مليون مستهلك في شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق.

ويأتي خط الإنتاج الجديد في إطار استثمارات يونيليفر المتواصلة في قاعدتها التصنيعية في مصر. وكانت الشركة قد أعلنت سابقًا خططًا لزيادة طاقتها الإنتاجية المحلية ونقل المزيد من عمليات التصنيع إلى مصر، مستفيدة من موقع البلاد الاستراتيجي وشبكة اتفاقياتها التجارية، وما تتيحه من فرص للنفاذ إلى أسواق أفريقيا والخليج والبحر المتوسط وأوروبا.

نبذة عن يونيليفر

تُعد يونيليفر إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالات الجمال والرفاهية، والعناية الشخصية، والعناية المنزلية، والأغذية. وتتوفر منتجاتها في أكثر من 190 دولة، ويستخدمها نحو 3.7 مليار شخص يوميًا. ويضم فريق يونيليفر نحو 96 ألف موظف حول العالم، فيما بلغت مبيعات الشركة 50.5 مليار يورو خلال عام 2025.

ولمزيد من المعلومات عن يونيليفر وعلاماتها التجارية، يُرجى زيارة: www.unilever.com