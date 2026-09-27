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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: أكثر من 2200 مسيّرة روسية تضرب أوكرانيا خلال أسبوع

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن روسيا أطلقت أكثر من 2200 طائرة مسيرة ونحو 1650 قنبلة جوية و38 صاروخًا من أنواع مختلفة على أوكرانيا خلال أسبوع واحد.

وقال زيلينسكي، في بيان عبر تطبيق «تيليجرام»، إن الضربات الروسية الأخيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة زابوروجيا، وشخص آخر في العاصمة كييف، عقب هجمات بطائرات مسيّرة خلال الليل.

وأضاف أن مركز بيانات في كييف تعرض لهجومين صباح الأحد، مشيرًا إلى إصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان، في الهجوم الأول.

وأكد الرئيس الأوكراني استمرار بلاده في العمل مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا وشركاء آخرين، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا ودعم الجهود الدبلوماسية.

موسكو تعلن استهداف مواقع أوكرانية
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات استهدفت بنية تحتية لوجستية وموانئ ووسائل نقل أوكرانية، إلى جانب مرافق اتصالات وسفن قالت إنها تستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة أن الأهداف شملت مركز بيانات تابعًا لشركة «فودافون» في كييف، ومركزًا لوجستيًا في منطقة كييف، ومستودعين للطائرات المسيّرة في ميكولايف، إضافة إلى مركز لوجستي في منطقة أوديسا.

كما أعلنت موسكو استهداف مواقع عسكرية وبحرية ومرافق لحرس الحدود وتخزين عسكري، إلى جانب بنية تحتية لميناء كيليا في منطقة أوديسا.

وقالت الوزارة إن إحدى الضربات استهدفت أيضًا سفينة شحن جافة كانت تحمل إمدادات عسكرية ومواد ذات استخدام مزدوج إلى ميناء أوديسا.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي روسيا أوكرانيا زابوروجيا

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