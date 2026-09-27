رجب 1448 هجريًا يقترب.. موعد غرة الشهر وليلة الإسراء والمعراج فلكيًا

كشفت الحسابات الفلكية موعد شهر رجب لعام 1448 هجرياً.

ويولد هلال شهر رجب مباشرةً بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 52 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادى الآخرة 1448 هجريا الموافق 9/12/2026.

غرة شهر رجب 1448 فلكيا

ووفقا للحسابات الفلكية، تكون غرة شهر رجب 1448 هجريا فلكياً يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 ميلاديا.

فضل شهر رجب ومكانته الروحية

يمثل شهر رجب إحدى المحطات الروحانية البارزة في التقويم الهجري لما يحمله من فضائل عظيمة ورد ذكرها في السنة النبوية، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام أيامه بقوله: “اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان”.

ويعد رجب من الأشهر الأربعة الحرم التي تشهد زيادة في الثواب وتعظم فيها الحسنات ويجتهد فيها المسلمون في الطاعة وترك المعاصي.

ويرتبط هذا الشهر أيضا بذكرى الإسراء والمعراج، وهي إحدى أعظم المعجزات التي خص الله بها نبيه (صلى الله عليه وسلم)، كما أنه الشهر الذي فرضت فيه فريضة الصلاة التي تمثل عماد الدين وأهم أركانه، ما يزيد من قيمة هذا الشهر في الوجدان الإسلامي.

الأعمال المستحبة للمسلمين في شهر رجب

يحرص المسلمون في مختلف البلدان على الإكثار من الطاعات خلال شهر رجب لما يحمله من فرص روحية عظيمة.

ومن أبرز الأعمال التي يفضل الإكثار منها خلال هذا الشهر الصيام اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما للصوم من أثر كبير في تهذيب النفس وتعزيز التقوى.

كما يعد الدعاء والتضرع إلى الله من الأعمال التي يداوم عليها المسلمون في هذا الشهر لما يرافقه من بركة ورحمة.

فضائل شهر رجب

ويهتم كثير من الناس بإطعام الفقراء والمساكين باعتباره عملا يبعث على التكافل ويزيد من روح الإحسان التي يدعو إليها الإسلام.

تأتي قراءة القرآن الكريم ضمن أبرز العبادات التي يحرص عليها المسلمون في هذا الشهر لما تمنحه من طمأنينة وتعزيز للصلة بالله عز وجل.

وتعد صلة الأرحام والإحسان للأهل والأصدقاء من الأعمال التي يوليها المسلمون أهمية كبيرة لما لها من أثر اجتماعي وإنساني يشجع على الترابط والمحبة.

سبب تسمية رجب بالأصب

يرجع سبب تسمية شهر رجب بالأصب إلى أن الرحمة الإلهية تصب فيه صبا وفق ما يتداوله العلماء والمتخصصون في العلوم الإسلامية، إذ يتضاعف فيه الخير وتتنزل فيه البركات ما يجعل المسلمين يتسابقون إلى الأعمال الصالحة أملا في الحصول على أكبر قدر من الأجر والثواب خلال هذا الشهر المبارك.

الصيام في شهر رجب

تعكس هذه التسمية المعاني الروحية التي يحملها الشهر في وجدان المسلمين بوصفه موسمًا إيمانيًا يتجدد فيه الشعور بالقرب من الله ويزداد فيه الإقبال على الطاعات.