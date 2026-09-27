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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أيمن عبد الغني يستقبل وفدا إندونيسيا لتوقيع بروتوكول تعاون مع الأزهر

الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل وفدًا إندونيسيًّا لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة الشؤون الدينية
الشيخ أيمن عبد الغني يستقبل وفدًا إندونيسيًّا لبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة الشؤون الدينية
إيمان طلعت

استقبل الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم الأحد، وفدًا إندونيسيًّا ضم القنصل «أجوس هداية الله»، قنصل إندونيسيا لدى مصر، والدكتور «عبد المتعالي»، الملحق التعليمي، والسيد «فوزان مصطفى»؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية.
 

تعزيز التعاون بين الازهر واندونيسيا 

وتناول اللقاء آليات دعم وتعزيز مجالات التعاون العلمي والدعوي بين الجانبين، وتبادل الخبرات الأكاديمية والتربوية، بما يخدم أبناء المسلمين ويعزز رسالة التعليم الأزهري، وترسيخ قيم المنهج الوسطي المعتدل في مواجهة الأفكار المغلوطة.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط الأزهر الشريف بإندونيسيا، مشيرًا إلى أن جمهورية إندونيسيا تُعد من كبرى الدول إيفادًا للطلاب الوافدين للدراسة في كليات الأزهر الشريف ومعاهده، حيث يولي فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، هؤلاء الطلاب رعايةً خاصة وعنايةً فائقة؛ ليعودوا إلى بلادهم سفراء يحملون راية الفكر المستنير ورسالة السلام والتعايش.

الشيخ أيمن عبد الغني وفدًا إندونيسيًّ توقيع بروتوكول تعاون بين الأزهر ووزارة الشؤون الدينية وكيل الأزهر تعزيز التعاون بين الازهر واندونيسيا

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