بمعالج آيفون القادم.. تسريبات آيباد ميني 8 تكشف عن أقوى جهاز لوحي في العالم

في محاولة من قبل شركة أبل في خوض المنافسة بشدة لسوق الأجهزة اللوحية بجهاز iPad mini 8 اللوحي المرتقب.

أشارت التسريبات إلى ان شركة آبل قد قررت هذه المرة محاولة التخلي عن سياسة التحديثات التدريجية المملة، والقيام بضخ ترقيات ثورية تضع الجهاز اللوحي في مصاف الأجهزة الاحترافية فلم تقتصر التغييرات على عتاد القوة الداخلي فحسب، بل امتدت لتصنيع شاشة OLED مبهرة وتصميم مستقبلي يتخلص من فتحات مكبرات الصوت التقليدية، مما يمهد الطريق لجيل جديد بالكامل من الأجهزة المقاومة للماء.

مواصفات جهاز iPad mini 8 اللوحي

مواصفات جهاز iPad mini 8 اللوحي

على الجانب الآخر فوقثا لموقع "MacRumors" فإن الجهاز اللوحي الأصغر حجمًا في ترسانة آبل لن يكون مجرد تحديث تقليدي، بل يمثل قفزة نوعية غير مسبوقة تضعه في مصاف الأجهزة الاحترافية. ومن أبرز المفاجآت التي حملتها الأكواد المسربة، اعتماد آبل لشاشة من نوع OLED لأول مرة في هذه السلسلة، ما يضمن للمستخدمين تباينًا فائقًا وألوانًا أكثر عمقًا وثراءً مقارنة بشاشات LCD السابقة.

وفي السياق نفسه لم تتوقف المفاجآت عند حدود الشاشة؛ إذ كشف التسريب البرمجي أن الجهاز سيزود بمعالج A20 Pro الخارق، وهو نفس معالج هواتف آيفون المستقبلية الرائدة

على الجانب الاخر يمنح معالج A20 Pro الخارق الجهاز الصغير قوة معالجة هائلة وقدرة رسومية فائقة، فضلًا عن جعله مستعدًا بالكامل لتشغيل منظومة الذكاء الاصطناعي المتطورة "Apple Intelligence"

مواصفات تصوير جهاز iPad mini 8 اللوحي

أما عن مواصفات التصميم الخارجي، تظهر البيانات المسربة تغييرين جوهريين؛ الأول هو نقل عدسة الكاميرا الأمامية إلى الحافة الطولية للجهاز لتعمل بالوضع الأفقي، مما يحسن تجربة مكالمات الفيديو والاجتماعات الافتراضية بشكل ملحوظ.

أما التغيير الثاني، فيتمثل في اعتماد نظام صوتي جديد يعتمد على الاهتزاز عبر فتحة علوية صغيرة مدمجة في زجاج الشاشة. ويرى مراقبون أن هذا التصميم المبتكر يهدف إلى التخلص من فتحات مكبرات الصوت التقليدية، مما يتيح لشركة آبل تقديم أول جهاز آيباد ميني مقاوم للماء والرطوبة بفعالية عالية.

أما عن موعد الإطلاق فمن المتوقع أن يكون أواخر شهر أكتوبر المقبل.