قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق يحاور واشنطن لاستثناء مطاراته من قيود الطيران الإيراني.. تفاصيل
مهندس وصراف وفني.. وظائف مترو الأنفاق 2026
كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة وهي وش الخير عليا
تشييع جثمان أحمد الزند من مسجد المشير طنطاوي.. صور
فوز كبير.. بنات سلة الأهلي تحت 16 عامًا تكتسحن الزمالك في دوري المرتبط
بالدموع.. ابن أحمد الزند: والدي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده
وسط توتر بين موسكو وبرلين.. لافروف يلتقي نظيره الألماني على هامش اجتماعات الأمم المتحدة
طقس الأحد.. ارتفاع الحرارة وأمطار ورياح وانخفاض الاثنين
الصحة: توطين صناعة الأجهزة الطبية يدعم زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع التصنيع المحلي
الإمارات تخصص 10 ملايين دولار لدعم الجهود الدولية للحد من تفشي وباء «إيبولا»
مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ صدى البلد: وجود الوفد الإيراني في نيويورك وزيارة الرئيس الصيني قد يمهدان لاتفاق بين واشنطن وطهران
رسميا .. مانشستر سيتي يرد على اتهامات مخالفة النادي لقواعد البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير لمستخدمي أندرويد.. واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يستعد تطبيق واتساب لوقف دعم عدد من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام أندرويد، اعتبارا من سبتمبر 2026، وققًا لتحديثات رصدها موقع WaBetaInfo.

وبموجب التغيير المرتقب، لن تستوفي الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظامي Android 5.0 (Lollipop) وAndroid 5.1 الحد الأدنى من متطلبات تشغيل التطبيق.

وبالتالي، لن يتمكن مستخدمو هذه الأجهزة من إرسال أو استقبال الرسائل أو الحصول على تحديثات واتساب، بمجرد إيقاف الدعم رسميا لهذه الإصدارات القديمة.

ما الهواتف المتأثرة؟

يشمل القرار أي هاتف ذكي لا يمكن تحديث نظام تشغيله إلى إصدار أحدث من Android 5.1، وهي في الغالب أجهزة قديمة طرحت خلال الفترة بين 2014 و2016.

في المقابل، لا يشمل هذا التغيير حاليا أجهزة أبل، إذ ستواصل هواتف آيفون الحصول على دعم واتساب وفق متطلبات النظام المعمول بها.

كيف تعرف إصدار أندرويد على هاتفك؟

يمكنك التحقق من إصدار نظام التشغيل على هاتفك من خلال الخطوات التالية:

1. افتح الإعدادات Settings.

2. انتقل إلى حول الهاتف About Phone أو حول الجهاز About Device.

3. اضغط على معلومات البرنامج Software Information.

4. ابحث عن خيار إصدار أندرويد Android Version.

5. إذا كان الإصدار Android 5.0 أو 5.1، فسيتوقف هاتفك عن دعم واتساب.

6. أما إذا كان الهاتف يعمل بنظام Android 6.0 أو إصدار أحدث، فمن المفترض أن يستمر في دعم التطبيق حاليا.

ماذا تفعل إذا كان هاتفك متأثرا؟

إذا كان هاتفك يعمل بإصدار قديم، فمن الأفضل أولا التحقق مما إذا كان هناك تحديث أحدث لنظام أندرويد متاح لجهازك.

وفي حال عدم إمكانية تحديث الهاتف، قد تحتاج إلى الانتقال إلى جهاز أحدث إذا كنت ترغب في مواصلة استخدام واتساب.

كما ينصح بأخذ نسخة احتياطية من محادثات واتساب قبل انتهاء فترة الدعم، لتجنب فقدان البيانات المهمة.

وتقوم التطبيقات، ومن بينها واتساب، بتحديث الحد الأدنى لمتطلبات تشغيلها بشكل دوري، بهدف تعزيز الأمان، وإضافة مزايا جديدة، والحفاظ على مستوى الأداء.

ومع مرور الوقت، تصبح أنظمة التشغيل القديمة غير قادرة على مواكبة هذه التحديثات، ما يدفع الشركات إلى التخلي تدريجيا عن دعمها.

توقف واتساب على أندرويد واتساب وقف دعم الهواتف القديمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

أسعار البيض

20 جنيه مرة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار البيض اليوم السبت

الأتوبيس الترددي

من الدائري حتى صن كابيتال.. بدء تشغيل أتوبيس BRT في 16محطة جديدة

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

متهمين

3 أحكام بالإعدام.. جريمة هزت أسيوط بدأت بزيارة وانتهت بمصرع زوجين.. تفاصيل

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

9415 حالة..تفاصيل المرحلة الأولى من الموجة الــ 30 لإزالة التعديات ومخالفات البناء في المحافظات

معاينة الحديقة العامة

تفاصيل واقعة طرد سيدة وأطفالها من حديقة عامة بسوهاج وتحذيرات شديدة اللهجة من المحافظ للمستأجرين

بالصور

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

جيب جراند شيروكي 2028.. محرك Hurricane بقوة 420 حصانا في الطريق| صور

جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028
جيب جراند شيروكي 2028

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية
سيارة شرطة بريطانية

وصفة سهلة وسريعة بطعم شهي.. طريقة عمل فتة الدجاج بالزبادي والثوم

طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج
طريقة عمل فتة الدجاج

فيديو

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد