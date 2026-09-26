تحذير لمستخدمي أندرويد.. واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

يستعد تطبيق واتساب لوقف دعم عدد من الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام أندرويد، اعتبارا من سبتمبر 2026، وققًا لتحديثات رصدها موقع WaBetaInfo.

وبموجب التغيير المرتقب، لن تستوفي الأجهزة التي لا تزال تعمل بنظامي Android 5.0 (Lollipop) وAndroid 5.1 الحد الأدنى من متطلبات تشغيل التطبيق.

وبالتالي، لن يتمكن مستخدمو هذه الأجهزة من إرسال أو استقبال الرسائل أو الحصول على تحديثات واتساب، بمجرد إيقاف الدعم رسميا لهذه الإصدارات القديمة.

ما الهواتف المتأثرة؟

يشمل القرار أي هاتف ذكي لا يمكن تحديث نظام تشغيله إلى إصدار أحدث من Android 5.1، وهي في الغالب أجهزة قديمة طرحت خلال الفترة بين 2014 و2016.

في المقابل، لا يشمل هذا التغيير حاليا أجهزة أبل، إذ ستواصل هواتف آيفون الحصول على دعم واتساب وفق متطلبات النظام المعمول بها.

كيف تعرف إصدار أندرويد على هاتفك؟

يمكنك التحقق من إصدار نظام التشغيل على هاتفك من خلال الخطوات التالية:

1. افتح الإعدادات Settings.

2. انتقل إلى حول الهاتف About Phone أو حول الجهاز About Device.

3. اضغط على معلومات البرنامج Software Information.

4. ابحث عن خيار إصدار أندرويد Android Version.

5. إذا كان الإصدار Android 5.0 أو 5.1، فسيتوقف هاتفك عن دعم واتساب.

6. أما إذا كان الهاتف يعمل بنظام Android 6.0 أو إصدار أحدث، فمن المفترض أن يستمر في دعم التطبيق حاليا.

ماذا تفعل إذا كان هاتفك متأثرا؟

إذا كان هاتفك يعمل بإصدار قديم، فمن الأفضل أولا التحقق مما إذا كان هناك تحديث أحدث لنظام أندرويد متاح لجهازك.

وفي حال عدم إمكانية تحديث الهاتف، قد تحتاج إلى الانتقال إلى جهاز أحدث إذا كنت ترغب في مواصلة استخدام واتساب.

كما ينصح بأخذ نسخة احتياطية من محادثات واتساب قبل انتهاء فترة الدعم، لتجنب فقدان البيانات المهمة.

وتقوم التطبيقات، ومن بينها واتساب، بتحديث الحد الأدنى لمتطلبات تشغيلها بشكل دوري، بهدف تعزيز الأمان، وإضافة مزايا جديدة، والحفاظ على مستوى الأداء.

ومع مرور الوقت، تصبح أنظمة التشغيل القديمة غير قادرة على مواكبة هذه التحديثات، ما يدفع الشركات إلى التخلي تدريجيا عن دعمها.