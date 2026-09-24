وداعا للتنقل بين التطبيقات.. ميتا تسهل مشاركة منشورات فيسبوك وإنستجرام على واتساب

رغم الانتقادات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب امتلاكها وإدارتها عدة منصات للتواصل الاجتماعي، فإن هذا التكامل بين الخدمات قد يوفر في المقابل مزايا عملية للمستخدمين.

وفي هذا السياق، بدأت شركة ميتا Meta، اختبار إمكانات جديدة لمشاركة المحتوى بين واتساب وفيسبوك وإنستجرام للمستخدمين الذين ربطوا حساباتهم عبر مركز الحسابات Accounts Center.

وتظهر أحدث الإصدارات التجريبية من تطبيق واتساب على نظامي أندرويد وiOS خيارا جديدا يتيح للمستخدمين اختيار الصور ومقاطع الفيديو والريلز المنشورة على حساباتهم في فيسبوك وإنستجرام مباشرة من داخل واتساب، دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق وفتح كل منصة بشكل منفصل.

تصفح محتوى فيسبوك وإنستجرام من داخل واتساب



وبحسب تفاصيل رصدها موقع WABetaInfo، يمكن للمستخدم عند فتح أداة اختيار الوسائط في واتساب الانتقال إلى عرض القائمة لرؤية جميع مصادر الوسائط المتاحة على الجهاز.

ومع التحديث الجديد، يضاف كل من إنستجرام وفيسبوك إلى قائمة مصادر الوسائط، ليتمكن المستخدم من الضغط على القائمة المنسدلة الموجودة أعلى أداة الاختيار والتبديل بين المنصتين، ثم تصفح المحتوى المنشور عليهما.

تصفح محتوى فيسبوك وإنستجرام من داخل واتساب

وتتيح الميزة للمستخدمين اختيار القصص والمنشورات ومقاطع الريلز من حساباتهم على إنستجرام وفيسبوك، ثم مشاركتها مباشرة من داخل واتساب.

ويظهر المحتوى في صورة شبكة، وهي الطريقة نفسها التي اعتاد عليها المستخدمون في أداة اختيار الوسائط داخل واتساب، مع إمكانية التمرير للعثور على قصة حديثة، أو منشور قديم، أو مقطع الريلز سبق نشره على إحدى منصتي ميتا.

ميزة عملية مقابل مزيد من ترابط الحسابات



ومن المتوقع أن تحظى ميزة المشاركة الجديدة باهتمام المستخدمين الذين يعتمدون على أكثر من منصة تابعة لـ ميتا، خصوصا أنها تختصر خطوات الوصول إلى المحتوى وإعادة مشاركته.

لكن الميزة تأتي أيضا في إطار توجه ميتا لتعزيز الربط بين حسابات المستخدمين المختلفة عبر مركز الحسابات، وهو ما قد يثير بعض المخاوف لدى المستخدمين الذين لا يرغبون في جمع حساباتهم على واتساب وفيسبوك وإنستجرام ضمن منظومة واحدة.

وبالتالي، فإن الميزة الجديدة تقدم جانبا عمليا يتمثل في تسهيل مشاركة المحتوى، في مقابل زيادة مستوى التكامل بين حسابات المستخدم عبر خدمات ميتا المختلفة.

ولا يزال الاختبار متاحا ضمن الإصدارات التجريبية من واتساب، ما يعني أن توفر الميزة على نطاق واسع قد يتغير قبل طرحها رسميا لجميع المستخدمين.