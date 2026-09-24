ترامب وميلانيا يصلان إلى قاعدة أندروز استعدادًا لاستقبال الرئيس الصيني

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب إلى قاعدة «أندروز» المشتركة في ولاية ماريلاند، الأربعاء، استعدادًا لاستقبال الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي بدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، وصل ترامب وميلانيا إلى القاعدة على متن مروحية، فيما كان الرئيس الأمريكي يستعد لاستقبال نظيره الصيني لدى وصوله إلى القاعدة، في مراسم استقبال غير معتادة لرئيس أجنبي.

وكانت مصادر أمريكية قد أكدت في وقت سابق أن ترامب يعتزم استقبال شي شخصيًا على مدرج قاعدة أندروز.

وتأتي الزيارة في إطار زيارة دولة تستمر 3 أيام، وتتضمن مراسم استقبال رسمية في البيت الأبيض، ومراجعة عسكرية في حديقة الورود، إلى جانب مأدبة عشاء رسمية يحضرها عدد من كبار المسؤولين وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا.

ومن المقرر أن تتركز المحادثات الأمريكية الصينية على ملفات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية، إلى جانب قضايا استراتيجية تشمل المعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار تباينات بين واشنطن وبكين بشأن عدد من الملفات الدولية.

وأظهرت صور ومشاهد وصول ترامب إلى قاعدة أندروز استقباله للقوات المنتظرة في موقع الوصول، بينما كان يستعد للمراسم الخاصة بوصول الرئيس الصيني.

ويُنظر إلى زيارة شي إلى واشنطن باعتبارها أول زيارة دولة له إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، ما يضفي أهمية خاصة على اللقاءات المرتقبة بين الرئيسين، في ظل العلاقات المعقدة بين أكبر اقتصادين في العالم وتعدد الملفات محل النقاش بينهما.

