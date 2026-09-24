واشنطن وبكين تمددان الهدنة التجارية حتى يناير 2027.. تحركات جديدة لتهدئة التوتر الاقتصادي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتمديد الهدنة التجارية القائمة بين البلدين، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وقال بيسنت، عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنج، إن الجانبين اتفقا على مواصلة التهدئة التجارية التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر، وفقًا لما أوردته منصة CNN الاقتصادية في الخبر محل المتابعة.

وكانت الهدنة التجارية قد أسهمت في خفض حدة التصعيد الجمركي بين واشنطن وبكين، بعد فترة شهدت فرض رسوم متبادلة على نطاق واسع، إلى جانب خلافات بشأن المعادن الأرضية النادرة والسلع الزراعية والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

وذكرت رويترز أن الهدنة السابقة أدت إلى خفض كبير في مستويات الرسوم الجمركية المتبادلة، مع التزامات صينية مرتبطة باستعادة تدفقات بعض المعادن والمغناطيسات الأرضية النادرة.

وتأتي المحادثات الأخيرة في إطار سلسلة لقاءات اقتصادية بين المسؤولين الأميركيين والصينيين، حيث ناقش الجانبان أيضًا ملفات تتعلق بالتجارة والذكاء الاصطناعي وإمكانية خفض الرسوم على بعض السلع غير الاستراتيجية، فضلًا عن المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والطائرات الأمريكية.

كما شهدت المفاوضات الأخيرة بحث إنشاء آليات للتواصل بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل سعي الجانبين إلى إدارة الملفات الخلافية ومنع تحولها إلى أزمات اقتصادية أوسع.

ويعكس تمديد الهدنة، وفق ما ورد في التصريحات الأمريكية والتغطيات الدولية، رغبة متبادلة في إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، بينما تستعد واشنطن وبكين لمواصلة بحث الملفات الاقتصادية والتجارية العالقة خلال المرحلة المقبلة.