قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الانتخابات البرلمانية المغربية.. نسبة المشاركة تبلغ 38.02%
مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-9-2026 والقنوات الناقلة
ماذا يحدث عند قراءة سورة يس يوميا؟.. اغتنمها بعد الفجر لهذه الأسباب
واشنطن وبكين تمددان الهدنة التجارية حتى يناير 2027.. تحركات جديدة لتهدئة التوتر الاقتصادي
فوائد بقاء المسلم متوضئًا طوال الوقت.. 8 أسرار يغفلها الكثيرون
ترامب وميلانيا يصلان إلى قاعدة أندروز استعدادًا لاستقبال الرئيس الصيني
اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي
زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لهدنة بحرية بناء على مقترحات مصر والهند وتركيا
99 % تثبيت.. هاني جنينة يكشف موقف الفائدة والتضخم
الفوز بالقمة.. تفاصيل جلسة عمر جابر والونش مع لاعبي الزمالك
حكم سماع الرقية الشرعية أثناء النوم من الهاتف؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن وبكين تمددان الهدنة التجارية حتى يناير 2027.. تحركات جديدة لتهدئة التوتر الاقتصادي

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
القسم الخارجي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتمديد الهدنة التجارية القائمة بين البلدين، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وقال بيسنت، عقب محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنج، إن الجانبين اتفقا على مواصلة التهدئة التجارية التي كان من المقرر أن تنتهي في 10 نوفمبر، وفقًا لما أوردته منصة CNN الاقتصادية في الخبر محل المتابعة.

وكانت الهدنة التجارية قد أسهمت في خفض حدة التصعيد الجمركي بين واشنطن وبكين، بعد فترة شهدت فرض رسوم متبادلة على نطاق واسع، إلى جانب خلافات بشأن المعادن الأرضية النادرة والسلع الزراعية والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد. 

وذكرت رويترز أن الهدنة السابقة أدت إلى خفض كبير في مستويات الرسوم الجمركية المتبادلة، مع التزامات صينية مرتبطة باستعادة تدفقات بعض المعادن والمغناطيسات الأرضية النادرة.

وتأتي المحادثات الأخيرة في إطار سلسلة لقاءات اقتصادية بين المسؤولين الأميركيين والصينيين، حيث ناقش الجانبان أيضًا ملفات تتعلق بالتجارة والذكاء الاصطناعي وإمكانية خفض الرسوم على بعض السلع غير الاستراتيجية، فضلًا عن المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والطائرات الأمريكية.

كما شهدت المفاوضات الأخيرة بحث إنشاء آليات للتواصل بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي، في ظل سعي الجانبين إلى إدارة الملفات الخلافية ومنع تحولها إلى أزمات اقتصادية أوسع.

ويعكس تمديد الهدنة، وفق ما ورد في التصريحات الأمريكية والتغطيات الدولية، رغبة متبادلة في إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، بينما تستعد واشنطن وبكين لمواصلة بحث الملفات الاقتصادية والتجارية العالقة خلال المرحلة المقبلة.

الخزانة الأمريكية بينست واشنطن الدولار العقوبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة دهشور الثانوية

طلاب مدرسة دهشور الثانوية يستغيثون: المدير طردنا وشتمنا عشان ما اخترناش البكالوريا

المستشار أحمد علي الزند وزير العدل الأسبق

نجل أحمد الزند يطلب الدعاء لوالده بعد تدهور حالته الصحية

الزمالك

الزمالك يدرس إعارة موهبة الفريق في يناير بعد رحيل بيزيرا

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

حالة الطقس

«الخير جيّ من ناحية ليبيا».. سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

محمد هاني وياسر إبراهيم

الأهلي يغلق ملف تجديد محمد هاني وياسر إبراهيم ويرحب برحيلهما في يناير | خاص

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الابراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24 سبتمبر 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا

الام البطن

لازم تكشف فورا.. علامات آلام البطن التي تدل على مشكلة خطيرة

محشي ورق العنب

طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب بالكوارع

بالصور

بـ بوكلات فى الشعر.. سارة سلامة تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها
سارة سلامة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت
طريقة عمل شوربة الفول النابت
طريقة عمل شوربة الفول النابت

السيارات الصينية تقترب من ربع مبيعات الهجين في أوروبا.. وBYD وMG في المقدمة

شركات السيارات الصينية
شركات السيارات الصينية
شركات السيارات الصينية

ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها

ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها
ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها
ليلى أحمد زاهر تلفت الانتباه مع زوجها وطفلتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد